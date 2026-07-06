iOS 27 erweitert FaceTime um parallele Kameranutzung

Mit iOS 27 erhält FaceTime mehrere neue Funktionen. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung der bereits von der Kamera App bekannten Funktion „Doppelte Aufnahme“. Besitzer eines iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oder iPhone Air können während eines FaceTime-Gesprächs gleichzeitig die Front und die Rückkamera verwenden. Dadurch sehen Gesprächspartner sowohl das Gesicht des Anrufers als auch dessen Umgebung.

Die Funktion war bislang ausschließlich für Videoaufnahmen mit der Kamera App vorgesehen. Mit dem neuen Betriebssystem hält sie nun auch Einzug in Apples Videotelefonie. Standardmäßig startet ein FaceTime Anruf wie gewohnt mit der Frontkamera. Erst beim Wechsel auf die Rückkamera schaltet FaceTime automatisch in den Modus „Doppelte Aufnahme“. Anschließend werden beide Kamerabilder gleichzeitig angezeigt. Das Bild der Frontkamera erscheint dabei in einem kleineren Bereich im unteren Teil des Bildschirms, während die Aufnahme der Rückkamera den größeren Anzeigebereich einnimmt.

Die gleichzeitige Übertragung beider Kameras setzt die Hardware der aktuellen iPhone-Generation voraus. Nutzer älterer iPhone Modelle können den kombinierten Videostream zwar ansehen, die Funktion selbst jedoch nicht für eigene FaceTime-Anrufe verwenden.

Verbesserte Gesprächsqualität und Live-Untertitel

Neben der neuen Kamerafunktion arbeitet Apple auch an der Qualität von FaceTime-Gesprächen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Bild und Tonübertragung bei schwachen Internetverbindungen stabiler arbeiten. Damit sollen Videotelefonate auch dann besser verständlich bleiben, wenn die verfügbare Bandbreite begrenzt ist.

Darüber hinaus erweitert Apple die Unterstützung der „Live Untertitel“. Mit iOS 27 steht diese Funktion erstmals auch für traditionelles Chinesisch zur Verfügung. Gesprochene Inhalte werden dabei während des Gesprächs automatisch als Text eingeblendet. Das erleichtert die Kommunikation etwa in lauten Umgebungen oder für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen.

Derzeit befindet sich iOS 27 noch in der Betaphase für Entwickler. Eine öffentliche Testversion soll noch im laufenden Monat erscheinen. Die allgemeine Veröffentlichung des Betriebssystems wird wie in den vergangenen Jahren für den Herbst erwartet.