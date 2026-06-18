Regenradar und historische Wetterdaten
Nano: Freier Wetter-App-Geheimtipp setzt auf DWD-Daten
Der Markt für Wetter-Apps ist inzwischen kaum noch zu überblicken. Viele Anwendungen finanzieren sich über Werbung, kostenpflichtige Zusatzfunktionen oder Abo-Modelle. Mit Nano ist Ende vergangenen Jahres eine neue iPhone-App erschienen, die einen anderen Weg einschlägt. Die Anwendung stammt von Benjamin Kramser, setzt auf Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und kann aktuell kostenlos genutzt werden.
Während zahlreiche bekannte Wetter-Apps ihre Vorhersagen aus verschiedenen internationalen Quellen zusammenführen, greift Nano direkt auf die offiziellen Mess- und Prognosedaten des DWD zurück. Nutzer erhalten damit aktuelle Wetterinformationen, Niederschlagsprognosen und Warnhinweise aus einer Quelle, die auch von Behörden und öffentlichen Einrichtungen verwendet wird.
Regenradar und historische Wetterdaten
Zum Funktionsumfang gehören ein interaktives Regenradar sowie minutengenaue Niederschlagsvorhersagen. Die Anwendung zeigt an, wann Regen am aktuellen Standort voraussichtlich einsetzt und wann die Schauer wieder abziehen. Ergänzt wird dies durch eine Kartenansicht, die die Entwicklung von Niederschlagsgebieten visualisiert.
Interessant ist zudem der Zugriff auf historische Wetterdaten. Für viele Orte in Deutschland lassen sich Temperaturwerte, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden vergangener Jahre abrufen. Damit eignet sich die App nicht nur für den Blick auf das aktuelle Wetter, sondern auch für Rückblicke und Vergleiche über längere Zeiträume.
Darüber hinaus bietet Nano zahlreiche Widgets für den Home- und Sperrbildschirm sowie eine eigenständige Apple-Watch-Anwendung. Wetterinformationen können damit direkt auf dem iPhone, dem Sperrbildschirm oder der Uhr angezeigt werden, ohne die eigentliche App öffnen zu müssen.
Schnelle Entwicklung seit dem Start
Ein Blick in die Versionshistorie zeigt eine überdurchschnittlich hohe Entwicklungsgeschwindigkeit. Seit dem Marktstart im Herbst 2025 hat der Entwickler zahlreiche Aktualisierungen veröffentlicht. Neben einer Apple-Watch-App kamen neue Widgets, eine überarbeitete Radaransicht und zusätzliche Wetterdarstellungen hinzu.
Zuletzt erhielt die Anwendung sogar mehrere größere Updates in kurzer Folge. Neu hinzugekommen sind unter anderem ein animierter Himmel, der Wetterlage und Tageszeit visualisiert, ein überarbeitetes Design für Wetterwarnungen und historische Daten sowie Verbesserungen bei Radaransicht und Leistungsfähigkeit.
Auch bei kleineren Details wurde nachgebessert. Dazu zählen schnellere Aktualisierungen von Standort-Widgets, eine optimierte Darstellung auf kompakten iPhone-Modellen und verschiedene Korrekturen bei Wettergrafiken und Messwerten.
Wer auf der Suche nach einer neuen Wetter-App ist und Wert auf DWD-Daten legt, findet mit Nano einen weiteren Kandidaten im App Store. Die Anwendung verbindet die offiziellen Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes mit einer modernen Oberfläche und einem Funktionsumfang, der in den vergangenen Monaten kontinuierlich erweitert wurde.
Entwickler: Benjamin Kramser
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Ist schon faszinierend wie es bei so einem einfachen Thema keine zufriedenstellend Lösung gibt. Entweder zu teuer (carrot 2€/Monat), bescheidendes Design und schlechte Darstellung (dwd) oder schlechte Vorhersagen (Yahoo Wetter).
Dann ist nano vielleicht wirklich etwas für dich: ich habe die App gerade ausprobiert und bin fast schon begeistert. Ähnlich schön wie die Apple App nur mit zuverlässigeren Daten.
Ich finde Weather Pro nach wie vor nahezu perfekt, weiß aber nicht wie viel (oder ob überhaupt) sie aktuell kostet. Nutze ich seit gefühlt 20 Jahren, top Vorhersagequalität und auch optisch sehr gefällig.
Da stell ich mir wirklich die Frage, was man unter zufriedenstellend versteht. Es gibt 1001 Möglichkeiten. Der eine findet dies gut, der andere findet das gut der eine meint diese Daten sind besser der eine meint die anderen Daten sind besser. Du wirst niemals eine Lösung für alle finden.
Geht mir auch so mit Weather Pro.
Ich glaube es liegt an der übersichtlichen Darstellung der Startseite – ohne Schnickschnack alles wichtige mit klarer Struktur bis zu 2 Wochen in Voraus (unabhängig mal davon, ob das wirklich immer stimmt). Habe unzählige Apps getestet, aber es kommt an die Einfachheit net ran. Forcea kommt nahe dran, aber doch nicht ganz und die Wetterdaten sind halt nix.
Genau so! Exakt mein Fazit nach Jahren der Testerei.
Ja, so geht es mir auch. Ich werde zum Beispiel nie verstehen, wie man eine Stundenvorhersage quer darstellen kann. Nano macht das leider auch. Ich kriege doch bei einer Längsdarstellung, also Hochkant, viel mehr auf den Screen und kann ohne zu scrollen fast den ganzen Tag einsehen. Das macht Weather Pro nach wie vor hervorragend!
Kapiere ich auch nicht. Kann mir kein UseCase vorstellen, wo das toll sein könnte.
Oder die Leute studieren die Wettervorhersage / haben zu viel Zeit, keine Ahnung.
@Dingens: Ich verstehe es gut mit der Quer-Darstellung: Es geht weniger Platz verloren, undei der Stundenansicht interssiert mich nur ein kleiner Zeitraum (zB die kommenden 2 bis 5 Stunden). Darüber hinaus wird es eh zu ungenau (insb. dann wenn es um lokale Wetterereignisse geht). Somit hat es noch genug Platz darunter für zB das Wetter am Abend/morgen usw.
Aus meiner Sicht macht dies Sinn, also die Quer-Darstellung. Vertikal wäre Platzverschwendung.
SO unteschieldich wie das Wetter sein kann, so unterschiedlich sind die Bedürfnisser oder Erwartungen an Wetterapps.
Klasse, 16 mb und daher wohl auch kein Platz, dass man ein großer Datensammler ist.
Super gemacht!
Trotzdem habe ich noch eine kleine Wunschliste an den Entwickler, falls er hier mitlesen sollte:
1. Es wäre schön, wenn die Schrift etwas größer wäre (zumindest dort, wo dies das layout erlaubt)
2. Eine weitere Apple Watch Komplikation, die mir sagt in wie viel Minuten Regen zu erwarten ist würde mir die App Regenschirm ersparen.
3. Radar zeigt bei mir gerade gar nichts an, trotzdem zewei Anmerkungen dazu:
a) Es wäre toll, wenn man weiter rauszoomen könnte.
b) Es wäre toll, wenn man verschiedene Daten im Radar einblenden könnte (Regen, Temperatur, Wind).
Nochmals vielen Dank an den Programmierer und auch an die Redaktion, dass ihr immer wieder solche Perlen teilt.
Geilo
Danke
Das iPhone Wetter ist schon ziemlich mies
Die native Wetter App von Apple zieht doch auch seine Daten vom DWD… Die App hat auch kein Login, keine Werbung und ebenso eine Apple Watch app.
Worin besteht jetzt genau der Mehrwert der nano Wetter app? – Die sieht für mich auf den ersten Blick aus wie eine vollständige Kopie!?
Die Daten weichen aber massiv von den DWD Daten ab. Zumindest hat meine Frau andere Werte mit Apple Wetter als ich mit Warnwetter.
Ja, das kommt häufig vor bei unterschiedlichen Apps. Wir nehmen dann immer die, die das bessere Wetter zeigt.
Nano taugt genauso viel od. wenig wie alle anderen Apps. Mal passt es , mal passt es nicht.
Aktuell zeigt Nano für meinen Ort einen vollständig bewölkten Himmel.
Okeee…hier hat sich seit heute morgen noch nicht mal ein Wölkchen blicken lassen.
DWD App zeigt richtig an, wolkenlos.
Apple Wetter ebenfalls.
Und nu Nano…?
haben aber beide apps bei mir für den selben Ort unterschiedliche Werte und Aussichten…
Habe gerade nachgesehen und es stimmt, u.a. kommen die Daten für die Wetter App von Apple vom Deutschen Wetterdienst. Im übrigen reicht diese App mir vollkommen aus.
Das wird hier doch bei jeder vorgestellten WetterApp immer wieder gesagt. Apple bekommt die Daten von DWD aber nutzt ihr amerikanisches Wettermodell zur Berechnung. DWD rechnet mit dem europäischen Wettermodell. Daher die Abweichungen.
Sorry, aber DWD hat eine eigene Modellkette, von global bis hochauflösend lokal. Apple Wetter stützt sich „unter anderem“ auf DWD.
Anzeige von Regen im Widget.
Gefällt mir auf dem ersten Blick sehr gut die App !
Hat die App auch Wetterinformationen für Standorte im EU-Ausland? Oder verwendet man die nur für Wetter in Deutschland?
Die App heißt sogar „nano – Wetter für Deutschland“. Das hätte deine Frage beantworten können.
Optisch deutlich schöner aufbereitet, als bei der Warnwetter-App des DWD. Allerdings wird bei nano (den Namen find ich ja persönlich etwas unglücklich) ganz Berlin, anders als bei Warnwetter, als ein Ort behandelt. Das ist angesichts der Ausmaße von Berlin schon etwas absurd – zumal die Daten ja beim DWD offensichtlich vorhanden sind um zwischen Berlin Steglitz, Köpenick oder Karow zu unterscheiden.
????
Man kann doch runter scrollen und bekommt dann mehrere DWD-Stationen angezeigt.
Bei mir sind es
FU Dahlem
Marienfelde
Tempelhof
Die kann man dann auch auswählen.
Zauberhaft ich stehe total auf Wetter Apps… Ich weiß noch wie ifun damals „regen?“ Als App vorgestellt hat, auch eine sehr simple App für ein Regen Radar war sehr Basic programmiert ist was ich auch bis heute nutze. Einmal Kauf kein Abo.
Daran erinnere ich mich auch noch. Und auch ich nutze sie bis heute.
Ich stehe auch total auf Wetterapps, habe mittlerweile 11 auf dem iPhone. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, da jede App irgendwas besser kann als die anderen.
Klingt gut wird getestet und vllt. Ersetzt sie Warnwetter.
Love it
Bin gestern zufällig selbst über die App gestolpert – ebenso über Wetter.net (neu) –> heißt echt so.
Nano macht einen guten minimalistischen Eindruck.
Danke an den Entwickler für seine Bemühungen und der kostenlosen App.
Habe auch mehrere Wetter Apps aber irgendwie lande ich ich immer wieder bei Wetter von Apple. Hat alles was ich brauch, ist nativ und ist einigermaßen genau.
Gefällt mir sehr gut!
Nur den Windverlauf mit Böen im Laufe des Tages ist leider nicht zu sehen. Wäre höchstens noch Platz neben dem Temperatur- und Niederschlagsbalken in der 24h Vorhersage. Die wäre komprimierter evtl etwas übersichtlicher. So muss man recht viel scrollen.
Ganz toll finde ich das historische Wetter, super!!!
Apple Wetter + Regenschirm (App) = gute Kombi
Alternativ als 2. Meinung noch Weawow oder auch Wetteronline Pro (alte Einmalkauf App, wird immer noch gepflegt) – Nano kann da aber auch gut mitspielen.
Und zeigt anscheinend auch die Vergangenheit an.
Das ist mal richtig nice, gibt es nicht oft und wenn dann ziemlich umständlich
Tolle App, gefällt mir sehr gut, sogar mit historischen Daten.
Es werden Monat für Monat hier die Wetterapps besprochen. Oftmals decken sich die Wünsche.
Viele Entwickler lesen mit. Aber es wird immer wieder was anderes (neu) umgesetzt.
Hätte ich Zeit, würde ich wohl mit Claude mal einen Versuch wagen etwas selbst zu entwickeln, keine Ahnung was das für ein Aufwand bedeuted und ob das was kostet. (iOS). Vielleicht sogar eine App mit verschiedenen Ansichten selbst auszuwählen, wie man sie haben möchte – alla 1. Apple Wetter Skin, 2. Weather Pro Skin, 3. Skin von xy. usw. mit dem zuverlässigsten Wettermodel, wofür 1000 Leute abgestimmt haben.