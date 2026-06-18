Nano: Freier Wetter-App-Geheimtipp setzt auf DWD-Daten

Der Markt für Wetter-Apps ist inzwischen kaum noch zu überblicken. Viele Anwendungen finanzieren sich über Werbung, kostenpflichtige Zusatzfunktionen oder Abo-Modelle. Mit Nano ist Ende vergangenen Jahres eine neue iPhone-App erschienen, die einen anderen Weg einschlägt. Die Anwendung stammt von Benjamin Kramser, setzt auf Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und kann aktuell kostenlos genutzt werden.

Während zahlreiche bekannte Wetter-Apps ihre Vorhersagen aus verschiedenen internationalen Quellen zusammenführen, greift Nano direkt auf die offiziellen Mess- und Prognosedaten des DWD zurück. Nutzer erhalten damit aktuelle Wetterinformationen, Niederschlagsprognosen und Warnhinweise aus einer Quelle, die auch von Behörden und öffentlichen Einrichtungen verwendet wird.

Regenradar und historische Wetterdaten

Zum Funktionsumfang gehören ein interaktives Regenradar sowie minutengenaue Niederschlagsvorhersagen. Die Anwendung zeigt an, wann Regen am aktuellen Standort voraussichtlich einsetzt und wann die Schauer wieder abziehen. Ergänzt wird dies durch eine Kartenansicht, die die Entwicklung von Niederschlagsgebieten visualisiert.

Interessant ist zudem der Zugriff auf historische Wetterdaten. Für viele Orte in Deutschland lassen sich Temperaturwerte, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden vergangener Jahre abrufen. Damit eignet sich die App nicht nur für den Blick auf das aktuelle Wetter, sondern auch für Rückblicke und Vergleiche über längere Zeiträume.

Darüber hinaus bietet Nano zahlreiche Widgets für den Home- und Sperrbildschirm sowie eine eigenständige Apple-Watch-Anwendung. Wetterinformationen können damit direkt auf dem iPhone, dem Sperrbildschirm oder der Uhr angezeigt werden, ohne die eigentliche App öffnen zu müssen.

Schnelle Entwicklung seit dem Start

Ein Blick in die Versionshistorie zeigt eine überdurchschnittlich hohe Entwicklungsgeschwindigkeit. Seit dem Marktstart im Herbst 2025 hat der Entwickler zahlreiche Aktualisierungen veröffentlicht. Neben einer Apple-Watch-App kamen neue Widgets, eine überarbeitete Radaransicht und zusätzliche Wetterdarstellungen hinzu.

Zuletzt erhielt die Anwendung sogar mehrere größere Updates in kurzer Folge. Neu hinzugekommen sind unter anderem ein animierter Himmel, der Wetterlage und Tageszeit visualisiert, ein überarbeitetes Design für Wetterwarnungen und historische Daten sowie Verbesserungen bei Radaransicht und Leistungsfähigkeit.

Auch bei kleineren Details wurde nachgebessert. Dazu zählen schnellere Aktualisierungen von Standort-Widgets, eine optimierte Darstellung auf kompakten iPhone-Modellen und verschiedene Korrekturen bei Wettergrafiken und Messwerten.

Wer auf der Suche nach einer neuen Wetter-App ist und Wert auf DWD-Daten legt, findet mit Nano einen weiteren Kandidaten im App Store. Die Anwendung verbindet die offiziellen Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes mit einer modernen Oberfläche und einem Funktionsumfang, der in den vergangenen Monaten kontinuierlich erweitert wurde.