Ventusky integriert Widgets und offizielle Wetterwarnungen

Die Wetter-App Ventusky erweitert mit Version 51 ihren Funktionsumfang um offiziell herausgegebene Wetterwarnungen und richtet sich damit stärker an Nutzer, die frühzeitig über potenziell gefährliche Wetterlagen informiert werden möchten.



Die neue Funktion bündelt Warnmeldungen nationaler Wetterdienste aus verschiedenen Ländern und stellt sie einheitlich in der Kartenansicht dar. Bereits zuvor hatte Ventusky seine Stärken in der Visualisierung komplexer Wetterdaten ausgespielt und unter anderem mit spezialisierten Ebenen wie dem Gewitter-Layer und ergänzenden Risikoanzeigen auf sich aufmerksam gemacht.

Warnmeldungen direkt in der Karte

Mit dem Update führt Ventusky eine eigene Kartenebene für Wetterwarnungen ein. In dieser werden betroffene Regionen farblich markiert und mit Angaben zum Schweregrad sowie einem klar definierten Zeitraum versehen. Start und Ende einer Warnung sind damit auf einen Blick erkennbar.

Ziel ist es, Informationen, die bislang über verschiedene regionale Quellen verteilt waren, zusammenzuführen und vergleichbar zu machen. Ergänzend lassen sich Push-Mitteilungen aktivieren, die über neue oder geänderte Warnlagen informieren, ohne dass die App dauerhaft geöffnet sein muss.

Neue Wetter-Widgets für iOS

Zusätzlich zu den Warnmeldungen bringt Version 51 neue Grafik Widgets für iOS. Diese zeigen zeitliche Verläufe ausgewählter Wetterparameter direkt auf dem Homescreen an. Dazu zählen unter anderem Temperatur, Niederschlag, Wind und Böen, UV Index sowie bei Küstenregionen auch Gezeiten und Wellen. Die Darstellung erfolgt in Form von Kurven, die eine schnelle Einschätzung von Trends erlauben.

Die neuen Widgets ergänzen die bereits vorhandenen Ventusky Anzeigen für Vorhersagen, Radaransichten und Webcams und lassen sich kombinieren, um eine kompakte Übersicht für einen festen Ort bereitzustellen.

Die offiziellen Wetterwarnungen stehen ab sofort in der aktuellen iOS-Version zur Verfügung. Ventusky lässt sich kostenfrei laden und nutzen, setzt für den Zugriff auf unbegrenzte Ebenen und erweiterte Widgets jedoch ein Premium-Zugang für 20 Euro pro Jahr voraus.