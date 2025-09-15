Neues Design für iOS 26 und erweiterte Inhalte
Serien und Filme: Geheimtipp Couchtimes jetzt in Version 2.0 verfügbar
Die iOS-App Couchtimes, seit unserer ersten Berücksichtigung im Frühjahr 2023 hoffentlich bei allen hier mitlesenden Serienfreunden bekannt, steht nun in Version 2.0 bereit. Mit dem Update wurde die Anwendung jetzt an das neue Design von iOS 26 angepasst.
Couchtimes ist jetzt sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone für das Update vorbereitet, mit dessen Verteilung heute Abend ab 19 Uhr deutscher zeit gerechnet werden darf.
Nach Serien jetzt auch Filme
Die App erweitert ihr Angebot zudem deutlich. Neben Serien lassen sich nun auch Filme verwalten. Nutzer können Filme zur persönlichen Watchlist hinzufügen, bereits gesehene Inhalte markieren und sich über Starttermine informieren. Eine gemeinsame Übersicht zeigt kommende Episoden und Filmstarts in einer einzigen Zeitleiste. Detailansichten wurden überarbeitet und bieten Trailer, Empfehlungen sowie erweiterte Informationen zu Schauspielern und deren bisherigen Projekten.
Eine wichtige Neuerung ist die Integration von Streamingdiensten. In der Detailansicht wird angezeigt, wo Inhalte verfügbar sind, egal ob per Kauf, Leihe oder im Abo. Zusätzlich können Benachrichtigungen eingerichtet werden, die an neue Episoden oder Filmstarts erinnern. Wer seine eigenen Eindrücke festhalten möchte, kann Bewertungen und Notizen speichern. Damit entsteht eine persönliche Übersicht über das Gesehene.
Import bestehender Sammlungen
Die App bietet außerdem erweiterte Suchfunktionen und Empfehlungen, die beim Entdecken neuer Titel helfen. Widgets für den Startbildschirm lassen sich flexibel anpassen und zeigen aktuelle Watchlists direkt an. Für Nutzer, die bereits ihre Filmlisten über Letterboxd pflegen, besteht die Möglichkeit, diese Daten zu importieren. So ist die bisherige Sammlung nahtlos in Couchtimes verfügbar.
Die Anwendung bleibt trotz des gewachsenen Funktionsumfangs weiterhin kostenlos, verzichtet auf Werbung und setzt kein personalisiertes Tracking ein. Couchtimes 2.0 ist ab sofort für iOS und iPadOS erhältlich. Entwickler Jan Früchtl macht einen hervorragenden Job.
Entwickler: Jan Fruechtl
Laden
Lieber die ganzen Watch Listen ausmisten als weiter zu horten und Watchlist Messie zu sein ;D
Wie viele Sachen habt ihr auf euren Watchlisten?
– Netflix : ca. 250 – 260
– Amazon Prime: 440 Videos
Für mich „JustWatch“ unschlagbar!
Trakt ist noch besser, es zeigt dir auf einer Seite an, in welchen Länder die Show bei welchen Streaming Diensten läuft. VPN anmachen und los geht’s. Leider ist die Funktion nur in der kostenpflichtigen Pro Version dabei. Kann das noch eine andere App? Und ich meine nicht pro Land extra, sondern die ganz Welt auf einmal.
Hast du auch die App TV Time getestet? Wenn ja, lohnt sich der Umstieg auf Trakt?
Gibt’s sowas nicht auch mit einer Integration der Streaminganbieter? Ist doch nervig händisch das zu pflegen was man bereits geschaut hat oder auch nicht.
daanke… das mit den filmen ist klasse. ich liebe diese app. so einfach, schlicht und trotzdem gutes design und durchdacht. das mit den filmen jetzt ist perfekt und das gratis… also ich wäre bereit etwas zu zahlen. ich nutze sie halt tatsächlich dafür, meine serien (und nun auch filme) die ich habe auf einen blick zu sehen, zu checken welche folgen jetzt dran sind, wieviele noch zu sehen sind usw. wenn die staffel vorbei ist, ist sie nicht mehr sichtbar, bis eine neue kommt. ich sammele keine serien sondern verwalte die serien und filme die ich gerade sehen will. das die app jetzt anzeigt wo und wie es sie zu sehen sind (frei, mieten, bezahlen) ist sehr geil. beste app für mich.. nachdem ich fast alle anderen hatte und es immer was gab, was nervte..
iTV Shows. Niemals mehr was anderes.
Absolute Empfehlung von mir. Leicht zu bedienen, übersichtlich, immer aktuell. Ohne die App hätte ich null Übersicht beim Streamen.
wie geht das mit den Benachrichtigungen zu neuen Folgen?