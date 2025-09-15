Serien und Filme: Geheimtipp Couchtimes jetzt in Version 2.0 verfügbar

Die iOS-App Couchtimes, seit unserer ersten Berücksichtigung im Frühjahr 2023 hoffentlich bei allen hier mitlesenden Serienfreunden bekannt, steht nun in Version 2.0 bereit. Mit dem Update wurde die Anwendung jetzt an das neue Design von iOS 26 angepasst.

Couchtimes ist jetzt sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone für das Update vorbereitet, mit dessen Verteilung heute Abend ab 19 Uhr deutscher zeit gerechnet werden darf.

Nach Serien jetzt auch Filme

Die App erweitert ihr Angebot zudem deutlich. Neben Serien lassen sich nun auch Filme verwalten. Nutzer können Filme zur persönlichen Watchlist hinzufügen, bereits gesehene Inhalte markieren und sich über Starttermine informieren. Eine gemeinsame Übersicht zeigt kommende Episoden und Filmstarts in einer einzigen Zeitleiste. Detailansichten wurden überarbeitet und bieten Trailer, Empfehlungen sowie erweiterte Informationen zu Schauspielern und deren bisherigen Projekten.

Eine wichtige Neuerung ist die Integration von Streamingdiensten. In der Detailansicht wird angezeigt, wo Inhalte verfügbar sind, egal ob per Kauf, Leihe oder im Abo. Zusätzlich können Benachrichtigungen eingerichtet werden, die an neue Episoden oder Filmstarts erinnern. Wer seine eigenen Eindrücke festhalten möchte, kann Bewertungen und Notizen speichern. Damit entsteht eine persönliche Übersicht über das Gesehene.

Import bestehender Sammlungen

Die App bietet außerdem erweiterte Suchfunktionen und Empfehlungen, die beim Entdecken neuer Titel helfen. Widgets für den Startbildschirm lassen sich flexibel anpassen und zeigen aktuelle Watchlists direkt an. Für Nutzer, die bereits ihre Filmlisten über Letterboxd pflegen, besteht die Möglichkeit, diese Daten zu importieren. So ist die bisherige Sammlung nahtlos in Couchtimes verfügbar.

Die Anwendung bleibt trotz des gewachsenen Funktionsumfangs weiterhin kostenlos, verzichtet auf Werbung und setzt kein personalisiertes Tracking ein. Couchtimes 2.0 ist ab sofort für iOS und iPadOS erhältlich. Entwickler Jan Früchtl macht einen hervorragenden Job.