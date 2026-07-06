UGREEN: Neuer MagSafe-Halter haftet an Metallflächen

UGREEN erweitert sein Zubehörangebot um einen kompakten MagSafe-iPhone-Halter, der sich vor allem an Nutzer richtet, die ihr iPhone oder Android-Smartphone beim Training im Blick behalten möchten.

Anders als klassische Klemmhalterungen benötigt das neue Modell keine Tischkante oder andere Befestigungsmöglichkeiten. Stattdessen haftet der Halter direkt auf eisenhaltigen Metallflächen wie Fitnessgeräten, Spinden, Kühlschränken oder Werkzeugschränken.

Doppelte Magnetkonstruktion

Dafür setzt UGREEN auf eine doppelte Magnetkonstruktion. Auf der Rückseite sorgt ein kräftiger Magnet für den Halt auf metallischen Oberflächen. Die Vorderseite nimmt MagSafe-kompatible iPhones oder passende Schutzhüllen auf. Für ältere iPhone-Modelle und Android-Smartphones legt der Hersteller einen selbstklebenden Metallring bei, sodass sich auch diese Geräte magnetisch befestigen lassen.

Der Halter lässt sich zusammenklappen und misst im Transportzustand lediglich 8 × 6 Zentimeter. Ein rastendes Scharnier ermöglicht die Ausrichtung des Smartphones um 360 Grad, sodass sich Trainingsvideos, Timer oder Fitness-Apps aus unterschiedlichen Blickwinkeln nutzen lassen. Laut Hersteller besteht das Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff und ist für häufiges Auf- und Zuklappen ausgelegt.

Für Training, Werkstatt und unterwegs

MagSafe-Halterungen für das iPhone haben sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bauformen etabliert. Neben Klemmhalterungen für Flugzeuge und Reisen und kompakten MagSafe-Stativen mit integriertem Griff verfolgt UGREEN mit dem neuen Zubehör einen anderen Ansatz.

Statt einer Klemme oder eines Stativgewindes nutzt der Halter vorhandene Metallflächen als Befestigungspunkt und eignet sich damit vor allem für Fitnessstudios, Werkstätten oder andere Arbeitsumgebungen.

Der neue MagSafe-Handyhalter wird regulär für 19,99 Euro angeboten. Auf der Produktseite steht aktuell jedoch ein Rabattcoupon bereit, der den Einführungspreis auf 16,99 Euro reduziert.