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UGREEN: Neuer MagSafe-Halter haftet an Metallflächen
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UGREEN erweitert sein Zubehörangebot um einen kompakten MagSafe-iPhone-Halter, der sich vor allem an Nutzer richtet, die ihr iPhone oder Android-Smartphone beim Training im Blick behalten möchten.

Magnethalterung Breit

Anders als klassische Klemmhalterungen benötigt das neue Modell keine Tischkante oder andere Befestigungsmöglichkeiten. Stattdessen haftet der Halter direkt auf eisenhaltigen Metallflächen wie Fitnessgeräten, Spinden, Kühlschränken oder Werkzeugschränken.

Doppelte Magnetkonstruktion

Dafür setzt UGREEN auf eine doppelte Magnetkonstruktion. Auf der Rückseite sorgt ein kräftiger Magnet für den Halt auf metallischen Oberflächen. Die Vorderseite nimmt MagSafe-kompatible iPhones oder passende Schutzhüllen auf. Für ältere iPhone-Modelle und Android-Smartphones legt der Hersteller einen selbstklebenden Metallring bei, sodass sich auch diese Geräte magnetisch befestigen lassen.

Ugreen Magnethalterung Freisteller

Der Halter lässt sich zusammenklappen und misst im Transportzustand lediglich 8 × 6 Zentimeter. Ein rastendes Scharnier ermöglicht die Ausrichtung des Smartphones um 360 Grad, sodass sich Trainingsvideos, Timer oder Fitness-Apps aus unterschiedlichen Blickwinkeln nutzen lassen. Laut Hersteller besteht das Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff und ist für häufiges Auf- und Zuklappen ausgelegt.

Für Training, Werkstatt und unterwegs

MagSafe-Halterungen für das iPhone haben sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bauformen etabliert. Neben Klemmhalterungen für Flugzeuge und Reisen und kompakten MagSafe-Stativen mit integriertem Griff verfolgt UGREEN mit dem neuen Zubehör einen anderen Ansatz.

Magnetkraft Ugreen

Statt einer Klemme oder eines Stativgewindes nutzt der Halter vorhandene Metallflächen als Befestigungspunkt und eignet sich damit vor allem für Fitnessstudios, Werkstätten oder andere Arbeitsumgebungen.

Der neue MagSafe-Handyhalter wird regulär für 19,99 Euro angeboten. Auf der Produktseite steht aktuell jedoch ein Rabattcoupon bereit, der den Einführungspreis auf 16,99 Euro reduziert.

Produkthinweis
UGREEN Magnetischer Handy Ständer 360° Drehbar Tragbar für Fitnessstudio 16,99 EUR
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UGREEN Magnetisches Handy Stativ, Aluminium Magsafe Stativ, Mit 1/4"-20 Gewindebohrung, Multifunktionaler Tragbarer... 16,13 EUR 25,99 EUR

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06. Juli 2026 um 16:52 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Sowas hätte ich gern mit integrierter drahtloser Lade Funktion oder auch eines, welches man direkt an die Wand hängen kann, zum Beispiel im Wohnmobil oder so und ebenfalls mit Lade Funktion ist

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  • Wurde von niemandem entwickelt, der ernsthaft ins Gym geht. Das Ding ist nur für flache Oberflächen, die man im Gym fast nirgends hat.

    Das Gegenstück von Anker ist deutlich flexibler und funktioniert für mich seit >5 Jahren absolut top!

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  • Tatsächlich habe ich da Teil von Anker auch. Ich mag es – aber es fällt bei mir im praktischen Einsatz durch. Vorweg: ich filme mich nicht. Ich nutze so etwas, um das Telefon nicht rumliegen zu lassen, aber stets Einblick z.B. auf den Trainingsplan zu haben. Bisher war für mich das beste Teil in dieser Kategorie von Belkin. Es hatte einen flexiblen MagSafe „Kopf“, hielt gut magnetisch und man konnte es um Griffe „binden“ mit gutem Halt. Als das Belkin Teil kaputt ging, brauchte ich ersatz und landete bei besagtem Teil con Anker. Leider musste ich feststellen, dass die Befestigung am z.b. Laufband nicht verlässlich ist. Das Band schloss nicht ab, bei schnelleren tempo fielen Halterung und iPhone ab. Bin schlussendlich bei einem dritten Produkt gelandet, welches nicht so schön wie Anker und nicht so praktisch wie Belkin ist – aber den zweck erfüllt. Es hält an Laufband Griffen mittels Gummiband und auch an Geräten magnetisch. Das Ugreen Teil habe ich jetzt dennoch mal bestellt – auch wenn es am Laufband keine magnetische Befestigung geben wird, werde ich mal testen, ob es praktischen Nutzen hat. Ich bin einfach noch auf der Suche nach einem würdigen Belkin Nachfolger fürs Gym – in dem ich mich nicht filme… ;-)

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  • Jeder darf sich filmen so viel er will. Who am I to judge? Aber komisch dass sich hier wieder niemand stört, aber wehe eine smarte Brille ist in der Nähe…

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