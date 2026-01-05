App-Geheimtipp: CalcMate. Ein rechnender Notizblock.

Mit CalcMate steht iPhone-Nutzern ein schlanker Notizblock zur Verfügung, der Rechnen direkt im Text erlaubt. Nicht nur das Prinzip erinnert dabei an Soulver, die App setzt mit SoulverCore auch auf das logische Gehirn der Soulver-App. Der Unterschied zum Original: CalcMate ist spendenfinanziert und richtet sich an Einsteiger.

Berechnungen entstehen dort, wo sie gebraucht werden, mitten in der Notiz. Zusätzliche Rechner oder Tabellen sind nicht erforderlich.

CalcMate richtet sich an Nutzer, die Zahlen notieren, Beträge überschlagen oder einfache Planungen festhalten möchten. Statt separater Eingabefelder genügt eine normale Texteingabe. Die App wertet Zahlen, Prozentangaben und Begriffe automatisch aus und zeigt die Ergebnisse in der jeweiligen Zeile an.

Rechnen direkt im Text

Das Grundkonzept von CalcMate ist schnell verstanden. Zahlen und Rechenoperationen werden wie ein Satz formuliert. Eingaben wie Rechnungsbeträge, Zuschläge oder Trinkgelder lassen sich direkt kombinieren. Auch Umrechnungen zwischen Währungen und Maßeinheiten werden unterstützt. Ebenso möglich sind einfache Datumsberechnungen, etwa um Fristen oder Lieferzeiten abzuschätzen.

Mehrzeilige Notizen lassen sich miteinander verknüpfen. Einzelne Zeilen können referenziert werden, um Ergebnisse weiterzuverwenden. Zusätzlich gibt es eine automatische Zwischensumme, die alle vorherigen Einträge berücksichtigt. Damit eignet sich CalcMate auch für kleine Übersichten, etwa bei Reisekosten, Einkäufen oder Abrechnungen.

Schlicht, simpel, spendenfinanziert

Im Unterschied zu komplexeren Lösungen bleibt CalcMate bewusst übersichtlich. Die App verzichtet auf umfangreiche Formatierungen und setzt auf eine klare Darstellung. Ordner helfen bei der Organisation, ein Papierkorb schützt vor versehentlichem Löschen. Über iCloud lassen sich Notizen zwischen mehreren iOS-Geräten synchronisieren.

Ein optionaler Ziffernblock erleichtert die Eingabe von Zahlen und Rechenzeichen. Zusätzlich kann das Gesamtergebnis oberhalb der Tastatur eingeblendet werden. Diese Funktionen lassen sich in den Einstellungen gezielt aktivieren.

CalcMate wird ohne Werbung angeboten und kann kostenlos genutzt werden. Die Weiterentwicklung finanziert sich über freiwillige Einmalzahlungen, die direkt in der App angeboten werden.