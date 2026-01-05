iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 117 Artikel

App-Geheimtipp: CalcMate. Ein rechnender Notizblock.
Mit CalcMate steht iPhone-Nutzern ein schlanker Notizblock zur Verfügung, der Rechnen direkt im Text erlaubt. Nicht nur das Prinzip erinnert dabei an Soulver, die App setzt mit SoulverCore auch auf das logische Gehirn der Soulver-App. Der Unterschied zum Original: CalcMate ist spendenfinanziert und richtet sich an Einsteiger.

Calcmate

Berechnungen entstehen dort, wo sie gebraucht werden, mitten in der Notiz. Zusätzliche Rechner oder Tabellen sind nicht erforderlich.

CalcMate richtet sich an Nutzer, die Zahlen notieren, Beträge überschlagen oder einfache Planungen festhalten möchten. Statt separater Eingabefelder genügt eine normale Texteingabe. Die App wertet Zahlen, Prozentangaben und Begriffe automatisch aus und zeigt die Ergebnisse in der jeweiligen Zeile an.

Rechnen direkt im Text

Das Grundkonzept von CalcMate ist schnell verstanden. Zahlen und Rechenoperationen werden wie ein Satz formuliert. Eingaben wie Rechnungsbeträge, Zuschläge oder Trinkgelder lassen sich direkt kombinieren. Auch Umrechnungen zwischen Währungen und Maßeinheiten werden unterstützt. Ebenso möglich sind einfache Datumsberechnungen, etwa um Fristen oder Lieferzeiten abzuschätzen.

Calcmate Soulver

Mehrzeilige Notizen lassen sich miteinander verknüpfen. Einzelne Zeilen können referenziert werden, um Ergebnisse weiterzuverwenden. Zusätzlich gibt es eine automatische Zwischensumme, die alle vorherigen Einträge berücksichtigt. Damit eignet sich CalcMate auch für kleine Übersichten, etwa bei Reisekosten, Einkäufen oder Abrechnungen.

Schlicht, simpel, spendenfinanziert

Im Unterschied zu komplexeren Lösungen bleibt CalcMate bewusst übersichtlich. Die App verzichtet auf umfangreiche Formatierungen und setzt auf eine klare Darstellung. Ordner helfen bei der Organisation, ein Papierkorb schützt vor versehentlichem Löschen. Über iCloud lassen sich Notizen zwischen mehreren iOS-Geräten synchronisieren.

Calcmate App Ios

Ein optionaler Ziffernblock erleichtert die Eingabe von Zahlen und Rechenzeichen. Zusätzlich kann das Gesamtergebnis oberhalb der Tastatur eingeblendet werden. Diese Funktionen lassen sich in den Einstellungen gezielt aktivieren.

CalcMate wird ohne Werbung angeboten und kann kostenlos genutzt werden. Die Weiterentwicklung finanziert sich über freiwillige Einmalzahlungen, die direkt in der App angeboten werden.

CalcMate - notes calculator
CalcMate - notes calculator
Entwickler: Elsayed Hussein
Preis: Kostenlos+
05. Jan. 2026 um 17:25 Uhr von Nicolas


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Erinnert ihr euch noch an Tydlig? Die App gibt es noch im App-Store… Leider ist die Entwicklung eingestellt worden, ich weiß aber nicht warum.

    • Willkommen in einer globalisierten Welt! Englisch sollte nicht einmal mehr die meisten Boomer von der Nutzung abhalten…

      Man sollte das leidige Synchronisieren von Filmen und Serien einfach, wie auch sonst in fast allen Ländern der Erde, einstellen und mit Untertiteln arbeiten. –> Oh Wunder, im Prinzip alle können mehr als ausreichend Englisch, da ja immer noch das meiste aus den USA und Hollywood stammt. Sprich mal in Schweden oder anderen Nordics einen 85-jährigen auf Englisch an; du wirst auch als Deutscher nie Probleme mit Verständigung haben…Guten Morgen, Deutschland!

      Antworten Melden

