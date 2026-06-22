Geheimtipp camAround2 mit Reise-Modus: Touren, Karten und GPX-Export

Als wir die iPhone-App camAround2 im vergangenen Jahr vorgestellt haben, lag der Fokus vor allem auf der gleichzeitigen Nutzung von Front- und Rückkamera. Die kostenlose Anwendung ermöglicht es, sich selbst und die Umgebung parallel aufzunehmen und eignet sich damit unter anderem für Reiseberichte, Interviews oder Videotagebücher.

Seitdem hat Entwickler Thomas Forsberg die App jedoch kontinuierlich erweitert. Mit Version 1.16 erhält camAround2 nun Funktionen, die deutlich über die reine Dual-Kamera-Aufnahme hinausgehen.

Aus Kamera-App wird Touren-Dokumentation

Die größte Neuerung ist die Einführung einer Tourenaufzeichnung. Nutzer können Fotos, Videos, GPS-Daten und Sensormesswerte gemeinsam erfassen und als zusammenhängende Tour speichern. Die Aufzeichnung lässt sich entweder direkt bei jeder Aufnahme, in festgelegten Zeitintervallen oder anhand von Standortänderungen ergänzen.

Anschließend zeigt die Anwendung die aufgezeichnete Strecke auf einer Karte an. Fotos und Videos werden dabei als Marker entlang der Route platziert. Ergänzend blendet die App Statistiken wie Dauer, Entfernung und die Anzahl der erfassten Datenpunkte ein. Die aufgezeichneten Daten lassen sich zudem als CSV- oder GPX-Dateien exportieren, wodurch sie sich auch in andere Anwendungen übernehmen lassen.

Neu hinzugekommen ist außerdem ein Tourenvideo-Generator. Dieser erstellt aus der aufgezeichneten Route automatisch Videos, die Kartenansichten, Wegverlauf, eingeblendete Medien und Hintergrundmusik kombinieren können.

Mehr Telemetriedaten und neue Aufnahmemodi

Parallel zur Tourenfunktion hat Forsberg die Möglichkeiten der eingeblendeten Wasserzeichen deutlich erweitert. Neben Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit und Standort können inzwischen auch Wetterdaten, Höhe, Windgeschwindigkeit, Himmelsrichtung, Luftdruck, UV-Index, GPS-Koordinaten sowie Informationen zu nahegelegenen Orten eingeblendet werden.

Auch bei den Aufnahmeoptionen wurde nachgelegt. Nutzer können Videos inzwischen getrennt für Front- und Rückkamera speichern oder als sogenannte „Triple Take“-Aufnahme exportieren. Darüber hinaus bietet die App Foto- und Videofilter, transparente Bild-in-Bild-Fenster, verschiedene Rahmenvarianten sowie frei skalierbare PiP-Ansichten.

Wir setzen camAround2 regelmäßig ein, um Freunden und Familienmitgliedern Urlaubsgrüße zu schicken. Die Kombination aus Umgebungsaufnahme, Selbstbild und optionalen Zusatzinformationen vermittelt oft deutlich mehr Kontext als ein klassisches Foto oder Video. Mit den neuen Karten-, Telemetrie- und Exportfunktionen entwickelt sich die Anwendung nun zunehmend zu einem Werkzeug für die vollständige Dokumentation von Ausflügen, Reisen oder Touren.

Dass die App weiterhin kostenlos angeboten wird und weder Werbung noch In-App-Käufe enthält, macht das Projekt zusätzlich interessant. Wer die Anwendung seit unserer Erstvorstellung nicht mehr ausprobiert hat, findet inzwischen deutlich mehr als nur eine Kamera-App mit zwei Perspektiven vor.