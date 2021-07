Unzuverlässige Warn-Apps: Rückkehr zur SMS im Gespräch

Dafür einsetzen will sich nicht nur der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der nach Angaben der ARD bereits in Gesprächen mit Telekommunikationsanbietern sein soll, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel soll der Einführung des Cell Broadcasting offen gegenüberstehen.

Im Nachgang der Flutkatastrophe , die in der vergangenen Woche Teile Westdeutschlands unter Wasser setzte, wird aktuell die Rückkehr zur Bevölkerungswarnung über herkömmliche SMS-Nachrichten diskutiert. Per Cell Broadcasting könnten diese allen Nutzern einer Funkzelle zugestellt werden und würden sich so lokal begrenzt ausspielen lassen.

In der Vergangenheit wurden nicht nur Fehlalarme ausgelöst , auch verquere Zuständigkeiten und lokale Vorlieben sorgen für die uneinheitliche Nutzung der Warn-Angebote. So sprach sich etwa der Berliner Polizeipräsident gegen den Einsatz von KATWARN aus.

