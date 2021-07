HomeKit: Aqara-Produkte landen direkt bei Apple

Eine interessante Kooperation: Apple wird fortan mehrere HomeKit-Produkte des Smart-Home-Anbieters Aqara in seinen Filial-Geschäften verkaufen. Wie die in Shenzen ansässige Xiaomi-Tochter heute bekannt gab, wird ausgewählte HomeKit-Hardware ab sofort im Apple Store Online und in den Apple-Filialen in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien erhältlich sein.

Insert

You are going to send email to