Bundesweiter Warntag: Probealarm über die NINA-App

Am Donnerstag findet erstmals ein bundesweiter Warntag statt. Um 11 Uhr sollen an diesem Tag sämtliche in Deutschland gängigen Warnmittel erprobt werden, dazu zählt auch die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegebene App NINA.

Bilder: BBK

Die für diesen Tag angesetzten Probewarnung wird auf unterschiedlichsten Wegen verbreitet. Neben dem Versand einer Testmeldung über die NINA-App sollen beispielsweise die Sirenen ausgelöst und Warnungen über Radio- und Fernsehsender verschickt werden. Letzteres erfolgt in Form von Sendungsunterbrechungen oder entsprechenden Einblendungen in das laufende Programm. Auch der Einsatz von Lautsprecherwagen ist den Verantwortlichen zufolge teilweise vorgesehen.

Warntag findet jährlich statt

Der bundesweite Warntag wurde durch einen Beschluss der Innenministerkonferenz ins Leben gerufen und soll fortan jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September stattfinden. Die Durchführung soll dazu beitragen, die Bevölkerung mit den eingesetzten Mitteln vertraut zu machen und so das Verhalten in Notlagen und Selbstschutzfertigkeiten zu verbessern.

Die Gründe für einen realen Einsatz des Warnsystems können vielseitig sein. Die Betreiber des Systems nennen Corona-Pandemie als aktuelles Beispiel, ebenso sei allerdings auch eine Verwendung bei Naturgefahren, Stromausfällen oder Unfällen mit weitreichenden Auswirkungen denkbar. Der jährliche Warntag läuft zwar bundesweit, akute Warnungen lassen sich jedoch auch regional begrenzen. Wer die NINA-App installiert hat, kennt dergleichen bereits aus den vergangenen Jahren. Hier wurden oft vor Unwettern, teils aber auch in Verbindung mit Unfällen entsprechende Meldungen verschickt.

Mit drei Updates haben die Macher der NINA-App ihre Anwendung in den vergangenen Monaten an die Erfordernisse der Corona-Situation angepasst. So wurde im April zunächst ein Corona-Lexikon integriert, später kamen dann auch Corona-Infos per Push als Neuerung und seit Mai kann die Anwendung auch eine Corona-Karte mit aktuellen Statistiken anzeigen.