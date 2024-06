„Bildschirmzeit“-Fehler lässt Webseitensperre umgehen

Apple Bildschirmzeit-Funktion ist ohne Frage eine gute Idee, die Umsetzung lässt allerdings weiterhin zu wünschen übrig. Auch fünf Jahre nach der Einführung zeigen sich bei Bildschirmzeit massive Probleme. Das Wall Street Journal berichtet aktuell über einen Fehler, mit dessen Hilfe sich in der App festgelegte Restriktionen umgehen ließen und Kinder Zugriff auf Webseiten hatten, die eigentlich gesperrt sein sollten.

Das eigentliche Problem in diesem Zusammenhang ist aber nicht der Fehler selbst, sondern die Tatsache, dass dieser bereits vor drei Jahren an Apple gemeldet wurde. Die aus Österreich stammenden Entdecker des Problems schienen Apple aber ganz offensichtlich nicht wichtig genug, um sich ernsthaft mit der Angelegenheit zu befassen. Erst jetzt, als eine Reporterin des Wall Street Journal in der Angelegenheit nachgehakt hat, haben bei Apple die Alarmglocken geläutet und man hat eine zeitnahe Fehlerbehebung versprochen. Wie so oft reagiert Apple leider auch in diesem Fall wohl nur, weil das Problem medial aufbereitet wurde und so entsprechende Reichweite erhält.

Mit Details zu dem Fehler halten sich sowohl das Wall Street Journal als auch die für die Entdeckung verantwortlichen Sicherheitsforscher zurück, um nicht nur Nachahmung anzuleiten. Es hat aber offenbar genügt, wenn man die gewünschte Internetadresse um eine bestimmte Zeichenkombination erweitert hat, damit die Webseitensperre von Apples Bildschirmzeit-Funktion umgangen wird. Die Fehlfunktion ist auf dem iPhone und auf dem iPad vorhanden. Zudem soll sich auf diese Weise nicht nur Apples Bildschirmzeit-Funktion überlisten lassen, sondern auch Sperrlisten, die über Apples Gerätemanagement für Geschäftskunden verwaltet werden.

Apple: „Wir nehmen die Berichte sehr ernst“

In dem auf Anfrage des Wall Street Journal prompt an die Zeitung übermittelten Apple-Statement ist die Rede davon, dass man Berichte über solche Probleme sehr ernst nehme und auch konsequent Verbesserungen vornehme, um Nutzern die beste Erfahrung zu bieten. Die neueste Version von iOS 17.5 enthalte bereits erhebliche Verbesserungen rund um die Bildschirmzeit-Funktion, jedoch sei die Arbeit noch nicht abgeschlossen und man werde mit kommenden Updates weitere Verbesserungen vornehmen.

Apples Bildschirmzeit-Funktion und die damit verbundenen Inhaltssperren hatten in der Vergangenheit schon regelmäßig mit Problemen und Schwachstellen zu kämpfen: