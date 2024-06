An Deutschland-Spieltagen unbegrenztes Datenvolumen bei Congstar

Vergangenen Monat haben wir darüber berichtet, dass Kunden von Congstar teilweise die Option angezeigt bekommen, einen „Unlimited Daypass“ gebührenfrei zu buchen – normalerweise fallen hierfür 7 Euro an. Wie Congstar jetzt bestätigt hat, hat es sich dabei lediglich um einen Test gehandelt, in dessen Rahmen der kostenlose Pass für kurze Zeit sichtbar war. In Kürze wird es den kostenlosen Datenpass aber auch offiziell geben.

Congstar-Kunden profitieren vom 14. Juni an von einer EM-Aktion der Telekom-Tochter, in deren Rahmen sie an allen Spieltagen der deutschen Nationalmannschaft kostenlos Datenvolumen hinzubuchen können. Der für gebührenfreie „Unlimited Daypass“ wird dann zunächst an den Vorrunden-Spieltagen der deutschen Nationalmannschaft, also am 14., am 19. und am 23. Juni verfügbar sein. Sollte das Team im Turnier weiterkommen, wird der kostenlose Tagespass dann auch an allen weiteren Turnierspieltagen der deutschen Mannschaft angeboten.

Die Aktion setzt voraus, dass man als Kunde von Congstar einen Postpaid- oder Prepaid-Tarif des Anbieters nutzt, der die Datennutzung beinhaltet, oder dass eine Datenoption aktiv ist, beispielsweise bei „Prepaid wie ich will“. Der Provider kann damit zwar nicht mit dem Angebot des Mutterkonzerns Telekom mithalten, die Aktion dürfte die Congstar-Kunden dennoch erfreuen.

4 Wochen unbegrenztes Datenvolumen bei der Telekom

Über die Telekom-Aktion „Unbegrenztes Datenvolumen geschenkt“ haben wir bereits berichtet. Hier haben alle Vertragskunden der Telekom die Möglichkeit, vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 ohne jede Beschränkung mobile Daten zu nutzen. Die Aktivierung muss entweder über die MeinMagenta-App oder – vom Mobilfunknetz aus – über die Webseite pass.telekom.de erfolgen.

Abgelaufen ist dagegen die ebenfalls von der Telekom angebotene Option, sich während der Fußball-Europameisterschaft ein zeitlich begrenztes, kostenloses MagentaTV-Paket zu sichern.