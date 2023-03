Neue Apple-Videos: Fokus, Passkeys und Bildschirmzeit

Der Einsatz so genannter Passkeys ist erst seit iOS 16 möglich und ersetzt Online-Zugangsdaten (also die Kombination aus Benutzername und Passwort) durch eine biometrische Identifikation per Touch ID oder Face ID. Passkeys bestehen aus Schlüsselpaaren die zur eienn Hälfte auf dem iPhone zur anderen Hälfte auf dem Portal des Betreibers abgebildet sind.

Die Fokus-Funktion wurde mit iOS 15 eingeführt und gestattet es, das iPhone so zu konfigurieren, dass dieses bestimmte Personen stumm schaltet, Mitteilungen nur noch von ausgewählten Anwendungen durchlässt oder ausschließlich dringliche Nachrichten zustellt. Anwender können mehrere Fokus-Konfigurationen erstellen, diese mit eigenen Beschreibungen, Symbolen und Farben kennzeichnen und beliebig zwischen allen Fokus-Konfigurationen hin und her wechseln.

