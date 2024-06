American-Express-Karten von Amazon künftig ohne Apple Pay

Die Anzahl der betroffenen Nutzer dürfte begrenzt sein, eine Erwähnung ist die Nachricht aber allemal wert. Die von Amazon und American Express gemeinsam angebotenen Business-Kreditkarten können in Kürze nicht mehr mit Apple Pay verwendet werden.

American Express hat bislang keine konkreten Informationen zum Grund für die Änderung veröffentlicht. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass die gemeinsam mit Amazon ausgegebenen Co-Branding-Kreditkarten aufgrund der Apple-Pay-Richtlinien vom 8. Juli an nicht mehr als Zahlungsmittel bei Apple Pay hinterlegt werden können. Der Kartenanbieter ergänzt dazu, dass diese Entscheidung von Apple getroffen wurde.

Es wird weder von American Express noch von Apple kommentiert, in welchem Punkt das Kreditkartenangebot gegen die Richtlinien von Apple Pay verstoßen hat.Betroffen sind soweit bekannt nur Geschäftskunden, die eine „Amazon Business (Prime) American Express Card“ in ihrer Apple-Wallet hinterlegt haben. Die Karte wird am 8. Juli automatisch aus der Wallet entfernt und kann anschließend auch nicht mehr für Zahlungen mit Apple Pay verwendet oder erneut zur Wallet hinzugefügt werden. Als klassische American-Express-Kreditkarte lässt sich die Karte jedoch ohne Einschränkungen weiterverwenden.

Amazon-Kreditkarte für Privatkunden lässt auf sich warten

Amazon bietet die Kreditkarte von American Express für Geschäftskunden auch weiterhin mit Vorteilen wie Cashback und einem verlängerten Zahlungsziel an. Ein Nachfolger für die zum Jahreswechsel eingestellte Amazon-Kreditkarte für Privatkunden ist derweil weiterhin nicht in Sicht.

Amazon vertröstet Interessenten jetzt schon seit Monaten mit dem Hinweis darauf, dass man an einem neuen Angebot arbeite – immerhin wurde der Versandhändler mit seinen Ankündigungen mittlerweile so konkret, dass es tatsächlich wieder eine Kreditkarte geben soll. Das mit der alten Amazon-Visa-Karte verbundene Punktesystem dürfte nicht wenige Kunden bei ihren Einkäufen stärker an Amazon gebunden haben, als dies ohne solche Zusatzboni der Fall ist.