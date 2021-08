Von Apple abgelehnt: FlickType stellt iPhone-Tastatur für Menschen mit Sehschwäche ein

Die Entwickler der der App FlickType Keyboard machen Apple dafür verantwortlich, dass sie ihre für Menschen mit Sehbehinderungen konzipierte iPhone-Tastaturkomponente aus ihrer Tastatur-App entfernen. Apple habe ihnen über Jahre hinweg alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt, während sie versucht hätten, eine App zu entwickeln, die das Leben der Menschen verbessert.

It's with a heavy heart today that we're announcing the discontinuation of our award-winning iPhone keyboard for blind users.

Apple has thrown us obstacle after obstacle for years while we try to provide an app to improve people's lives, and we can no longer endure their abuse. pic.twitter.com/cH1HCQzeP1

— FlickType Watch Keyboard (@FlickType) August 16, 2021