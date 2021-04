Harmlose Spiele-App wird in der Türkei zum Online-Casino

Ihr erinnert euch an den App-Entwickler Kosta Eleftheriou? Schlagzeilen machte dieser Anfang Februar als er auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter über seine App Store-Erfahrungen berichtete. Damals plauderte der Macher der Apple-Watch-Tastatur FlickType aus dem Nähkästchen und erklärte, wie es ihm als ehrlichem Entwickler inzwischen unmöglich geworden sei, gegen die zahlreichen Fake-Apps anzukommen, die seine Applikation als Vorlage für miese Abzock-Tricksereien missbrauchten.

Die Selbstdarstellung des App Stores

Eleftheriou traf damals einen Nerv und biss sich daraufhin im Themenkomplex App Store fest. So macht Eleftheriou wenige Wochen später nicht nur auf die Zahlreichen Webseiten aufmerksam, auf denen zwielichtige Entwickler gute App Store-Rezensionen im Tausenderpack kaufen können, der Programmierer verklagte Apple zudem auch.

„sicherer und vertrauenswürdiger Ort“

Der Konzern könne nicht auf der einen Seite damit werben, dass der App Store ein „sicherer und vertrauenswürdiger Ort“ sei und auf der anderen Seite die Kontaktversuche ignorieren, mit denen Eleftheriou Apple auf die Anbieter von Fake-Apps aufmerksam machen wollte.

Um dem Vorwurf noch mehr Gewicht zu Verleihen hat Eleftheriou jetzt auf eine weitere Abzock-Applikation hingewiesen, die unter Verweis auf die Vertrauenswürdigkeit des App Stores auf Kundenfang gegangen ist.

Jungle Runner außerhalb der Türkei

Im App Store trat die Anwendung mit dem Namen „Jungle Runner“ auf und tarnte sich in fast allen Länder-Filialen als billiges Ein-Finger-Spiel für Kleinkinder. Auf Geräte in der Türkei, hier wurde die App auch als Glücksspiel-Download beworben, startete Jungle Runner hingegen als Online-Casino, das Spiele mit Echtgeld anbot und die Einsätze der Spieler nicht über Apples In-App-Bezahlsystem abrechnete, sondern direkte Zahlungen per VISA, Mastercard und Bitcoin akzeptierte.

Eleftherious Vorwurf: Die App würde Apples Selbstdarstellung des App Stores, als sicheres Software-Kaufhaus ausnutzen um nichts ahnende Spieler abzuzocken. Der Download, der mehrere Monate im App Store verfügbar war, wurde im Anschluss an die Twitter-Meldungen Eleftherious vor wenigen Stunden von Apple entfernt.

Jungle Runner innerhalb der Türkei