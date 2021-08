Mit iOS 15 lässt sich der Nachtmodus dauerhaft deaktivieren

Mit iOS 15 erweitert Apple die Kameraeinstellungen um eine entsprechende neue Vorgabe. Im Bereich „Einstellungen -> Kamera -> Einstellungen beibehalten“ kann man künftig ähnlich, wie es dort bereits für Live-Photos oder den Kameramodus möglich ist festlegen, ob das iPhone den Nachtfoto-Modus automatisch aktivieren soll oder nicht. Wird diese Standardfunktion ausgeschaltet, so kann der Nutzer bei jedem Bild selbst entscheiden, ob er den Nachtmodus für die Aufnahme verwenden will.

Apple hat den Nachtmodus mit dem iPhone 11 eingeführt und es steht außer Frage, dass diese Funktion auch bei minimalem Licht noch zu erstaunlich guten Fotos führen kann. Doch kann der Nachtmodus umgekehrt auch störend sein, wenn er beispielsweise dunkle Szenen quasi in Tageslicht taucht. Apple bietet zwar die Möglichkeit an, den Nachtmodus auf für die jeweilige Aufnahme zu deaktivieren, die initiale Entscheidung ob Nachtmodus oder nicht fällt bis dato jedoch das iPhone-Betriebssystem.

