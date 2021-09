Rückzieher: Apple verschiebt Missbrauchs-Erkennung

Apple wird die von Bürgerrechtlern, Sicherheitsforschern, Wissenschaftlern und Netzaktivisten kritisierten Pläne, iOS 15 mit einer Handvoll neuer Funktionen zum Schutz von Kindern auszurollen, vorerst auf Eis legen. Darauf hat das Unternehmen am Freitagnachmittag mit einer kurzen Stellungnahme aufmerksam gemacht, in der Apple ausdrücklich auch auf das laute Kunden-Feedback verweist.

Basierend auf den Rückmeldungen von Kunden, Interessengruppen und Forschern habe man beschlossen, beschlossen sich nun doch noch mehr Zeit zu nehmen um Kritik zu berücksichtigen und Verbesserungen in das eigenen System einfließen zu lassen. Erst nach einer gründlichen Auseinandersetzung mit dem Thema in den kommenden Monaten werde man dann die „äußerst wichtigen Funktionen zum Schutz von Kindern“ veröffentlichen.

Zum Start von iOS 15 in wenigen Wochen wird das neue iPhone-Betriebssystem somit weder mit der Nacktbild-Erkennung in iMessage, noch mit dem Foto-Abgleich starten, der lokale Fotos vor dem Upload in Apples iCloud mit einer Datenbank von digitalen Fingerabdrücken bekannter Missbrauchsbilder abgleichen sollte.

In einer soeben ausgegebenen Stellungnahme heißt es aus Cupertino:

Previously we announced plans for features intended to help protect children from predators who use communication tools to recruit and exploit them and to help limit the spread of Child Sexual Abuse Material. Based on feedback from customers, advocacy groups, researchers, and others, we have decided to take additional time over the coming months to collect input and make improvements before releasing these critically important child safety features.