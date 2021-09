Neue Details zum Taktikshooter Battlefield Mobile

Battlefield Mobile soll im kommenden Jahr für iOS und Android erscheinen und sich möglichst nahe an dem großen Vorbild für PC und Konsolen orientieren. Das bedeutet also große Mehrspielerschlachten, weitläufige Karten und Kämpfe zu Fuß wie im Panzer. Die im Play Store veröffentlichten Screenshots zeigen zumindest Szenen von der aus Battlefield 3 bekannten Karte „Grand Bazaar“, obgleich mit im direkten Vergleich zum Vorbild von 2011 merkbar reduzierter Grafik.

