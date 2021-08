Gegen die Bilderkennung in iMessage: Über 90 Lobby-Gruppen appellieren

Ein neuer Tag, ein neuer offener Brief, der sich gegen die von Apple angekündigten Kinderschutzmaßnahmen von iOS 15 richtet. Nachdem in der laufenden Woche bereits Kritik von namhaften, deutschsprachigen Medienvertretern und Bundestagsabgeordneten laut geworden ist, hat sich nun auch die amerikanische Non-Profit-Organisation „Center for Democracy and Technology“ (CDT) in einem offenen Brief an den Apple-Chef Tim Cook gerichtet und diesen im Namen von fast hundert Unterzeichnern zum Umdenken aufgefordert.

Keine Nacktbild-Erkennung, kein Bildabgleich

Weder der lokale Abgleich von Bildern mit einer Datenbank bekannter Missbrauchsfotos noch die Foto-Erkennung in iMessage, mit der Apple auf den Geräten Minderjähriger die automatische Zustellung von Nacktfotos verhindern will, sollten wie angekündigt ausgerollt werden.

Was die Bilderkennung in iMessage angeht, die in der Familienfreigabe dafür sorgen soll, dass Minderjährige keine Nacktbilder ohne ausdrückliche Zustimmung und, abhängig von Alter und Konfiguration, mit zusätzlicher Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten zu sehen bekommen, wirft das CDT Apple zu viel Optimismus vor.

Massives Missbrauchspotenzial

Das von Apple entwickelte System würde davon ausgehen, dass die betreffenden Konten von „Eltern“ und „Kind“ tatsächlich einem Erwachsenen gehören, der Elternteil eines Kindes ist, und zudem voraussetzen, dass diese Personen eine gesunde Beziehung zueinander haben. Dies sei jedoch definitiv nicht immer der Fall. Entsprechend würde iMessage mit iOS 15 keine Vertraulichkeit für private Konversationen mehr bieten.

Mit Blick auf den lokalen Fotoabgleich vor dem Upload in Apples iCloud, argumentiert das CDT wie viele BürgerrechtsOrganisationen in den vergangenen Tagen: Sobald die Funktion wie angekündigt in Apples Geräte integriert wurde, wird der Konzern einem enormen Druck von autoritären Regimen weltweit ausgesetzt sein, die Kapazitäten des automatischen Bildabgleichs auszubauen.

Fast hundert Unterzeichner

Den offenen Brief des CDT haben über 90 Lobby-Gruppen, Bürgerrechts-Organisationen, Datenschützer und Think-Tanks aus der ganzen Welt unterzeichnet. Aus Deutschland haben sich etwa das Interpeer Project und die Fachzeitschrift Bürgerrechte & Polizei (CILIP) beteiligt.

Zum Nachlesen: