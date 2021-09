Apple Watch 7: So viel größer ist das neue Display effektiv

Die in der Gerüchteküche kursieren den Zahlen kennen wir seit der vergangenen Woche. Während es die aktuelle Apple Watch Series 6 auf Display-Diagonalen von 40 und 44 Millimeter bringt, soll die neue Series 7 auf 41 und 45 Millimeter kommen. Doch wie genau wirken sich diese Werte auf dem Zugewinn an sichtbarem Display aus?

Auf Twitter hat der Blogger Parker Ortolani den Unterschied in einem einfachen Schaubild visualisiert und vermittelt damit einen ganz guten Eindruck davon, auf welchen Zugewinn an sichtbarer Fläche wir uns vielleicht schon in wenigen Wochen einstellen können.

This is a surprisingly substantial display size increase. Gray is 44mm and black is Series 7. Case of the watch is definitely gonna feel bigger on the wrist. https://t.co/d6pfrdqve9 pic.twitter.com/XCa5NKP1Mo — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 2, 2021

Mehr Platz für neue Sensoren

Und warum wird das Display größer? Zwei Möglichkeiten: Zum einen soll Apple der diesjährigen Variante der Apple Watch ja ein neues Gehäuse und damit eine ganz neue Bauform spendieren, zum anderen dürfte Cupertino die Integration zusätzlicher Sensoren vorbereiten und wird dafür langfristig mehr Platz benötigen.

Die Sensoren, im Gespräch sind Körpertemperatur- und Blutdrucksensoren, sollen zwar nicht mehr in diesem Jahr aber wahrscheinlich schon 2022 in die Series 8 der Computeruhr integriert werden. In diesem Jahr soll vor allem das neue Hardware-Design Upgrade verführen.

Platz für mehr Komplikationen

Zudem soll Apple eine Handvoll neue Komplikationen und Zifferblätter in der Mache haben, von denen einige den Uhren mit dem neuen Formfaktor vorbehalten bleiben könnten. Vielleicht erinnert ihr euch noch: Auch nach der letzten Überarbeitung der Display-Maße, zum Start der Apple Watch Series 4, führte Apple neue Komplikation ein, die sich nur auf den damals brandneuen Modellen anzeigen ließen.

Während das größere Modell der Apple Watch Series 6 eine Auflösung von 368 px x 448 px besitzt soll die große Series 7 mit 396 px x 484 px ausgestattet sein. Dies wären ~16 Prozent mehr Pixel und 16 Prozent mehr Platz um Komplikationen anzuzeigen.