Neue App-Store-Regeln: 10 Milliarden Dollar jährlich in Gefahr

Laut einer aktuellen Auswertung des Analyseunternehmens Appfigures hat Apple im Jahr 2024 allein in den USA über zehn Milliarden Dollar durch die verpflichtende Umsatzbeteiligung des App Stores eingenommen. Damit hat sich dieser Betrag gegenüber dem Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Damals lag der geschätzte Provisionsanteil noch bei rund 4,8 Milliarden Dollar.

Grundlage für diese Einnahmen war ein Gesamtumsatz von 33,7 Milliarden Dollar, den App-Entwickler über Apples Zahlungssystem erwirtschafteten. Nach Abzug der Gebühren verblieben den Entwicklern 23,6 Milliarden Dollar.

Weltweit kam Apple nach Schätzungen von Appfigures im selben Jahr auf über 27 Milliarden Dollar an Provisionseinnahmen.

10 Milliarden Dollar jährlich in Gefahr

Die Zahlen sind vor dem Hintergrund eines aktuellen Urteils in den USA von besondere Bedeutung: Wie berichtet hat ein Gericht in Kalifornien entschieden, dass Apple nicht länger eine Umsatzbeteiligung von Käufen fordern darf, die außerhalb des App Stores abgewickelt werden. Gleichzeitig muss Apple nun jedoch Links und Texthinweise auf diese zulassen.

Apple hatte bislang versucht, Verbraucher von entsprechenden Käufen durch technische Einschränkungen und Warnhinweise abzuschrecken. Das Gericht zwang Apple daraufhin zu einer Anpassung der Entwickler-Richtlinien. Allerdings war unklar, wie viel Geld hier für Apple auf der Kippe stehen würde.

Entwickler dürfen nun ohne Auflagen auf externe Bezahlmöglichkeiten verlinken. Große Dienste wie Spotify, Amazon Kindle und Patreon machen bereits Gebrauch davon. Die Entscheidung könnte zur Folge haben, dass künftig immer mehr Anbieter versuchen, ihre Umsätze an Apples Provisionsmodell vorbeizulenken.

Langfristig steht damit ein erheblicher Teil der App-Store-Einnahmen zur Disposition. Apple kündigte zwar Berufung gegen das Urteil an und warnt vor erheblichen finanziellen Auswirkungen, doch in der Branche wächst der Druck, das App-Store-Geschäft grundlegend neu zu denken.

Auch Googles 20 Milliarden in Gefahr

Zur Erinnerung: Auch der Deal mit Google, Bei dem Apple jährlich rund 20 Milliarden US-Dollar dafür überwiesen bekommt, dass Google die Standardsuchmaschine auf dem iPhone ist, wird in einem weiteren Verfahren gerade in Frage gestellt. Von den rund 100 Milliarden US-Dollar an Service-Umsätzen, die Apple derzeit jährlich erwirtschaftet, würden dann schon mal 30 Milliarden wegfallen.

26,6 Milliarden US-Dollar Service-Einnahmen im Q2/2025