Apple muss in den USA externe App-Käufe ohne Provision zulassen

Epic Games hat im Streit mit Apple in den USA einen wichtigen Sieg errungen. Das Kalifornische Bezirksgericht hat entschieden, dass Apple mit sofortiger Wirkung keine Gebühren mehr für Käufe außerhalb von Apps erheben darf. Zudem darf Apple App-Anbieter auch nicht mehr daran hindern, Benutzer auf die Möglichkeit hinzuweisen, Einkäufe außerhalb der Apps zu tätigen. Das Urteil lässt sich hier als PDF einsehen.

NO FEES on web transactions. Game over for the Apple Tax.

Apple’s 15-30% junk fees are now just as dead here in the United States of America as they are in Europe under the Digital Markets Act. Unlawful here, unlawful there.

4 years 4 months 17 days. https://t.co/RucrsX7Z4A pic.twitter.com/3kSYnt5pcI

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 30, 2025