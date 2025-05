App-Store-Urteil: Apple geht in Berufung, Zahlungsanbieter in die Vollen

In der vergangenen Woche hat das Kalifornische Bezirksgericht entschieden, dass Apple mit sofortiger Wirkung keine Gebühren mehr für Käufe außerhalb von Apps erheben darf. Apple hat direkt im Anschluss angekündigt, gegen diese für das Unternehmen aus finanzieller Sicht folgenschwere Entscheidung Berufung einzulegen. Dies ist jetzt in Form eines knappen, an das Gericht übermittelten Formbriefs geschehen.

Während sich die Auswirkungen direkt im Anschluss an die Entscheidung sicher noch in Grenzen halten, dürfte eine finale Entscheidung in dieser Richtung deutlich auf Apples Kassen drücken. Entwickler können ihre Angebote an Apple vorbei zu attraktiveren Preisen vermarkten, ohne dabei selbst auf Einnahmen zu verzichten. Erste Anbieter hatten im Anschluss an die Rechtsprechung direkt Preissenkungen angekündigt.

Unabhängig davon, ob Apple mit seinem Einspruch Erfolg hat oder nicht, sei hier auch gleich noch einmal darauf hingewiesen, dass sich die Regelung ausschließlich auf Apples App-Store-Angebot in den USA bezieht. Bislang liegen keinerlei Hinweise darauf vor, dass europäische Regulierer ähnliche Forderungen aufstellen wollen.

Die Europäische Kommission hat ihrerseits einen anderen Hebel angesetzt und bereits im vergangenen Jahr erwirkt, dass Apple die Installation von Apps außerhalb des eigenen App Stores und damit verbunden auch alternative App Stores erlauben muss.

Neben App-Anbietern wie Spotify oder Epic Games bereiten sich in den USA auch die ersten Zahlungsanbieter auf die neue Option vor. So hat der Dienstleister Stripe bereits eine Anleitung für Entwickler am Start, mit deren Hilfe sich Stripe als Bezahlmöglichkeit für In-App-Käufe einbinden lässt.

Stripe iOS developers

Big news iOS app developers! You can now accept payments with @stripe outside of your app, with no iOS app store commissions.

The Stripe team ‍cooked up a quick guide walking you through how. Go live now!

Docs in the pic.twitter.com/gKguWwBanv

— Michael Luo (@AzianMike) May 1, 2025