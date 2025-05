App-Store-Lockerungen in den USA: Das sind Apples neue Regeln

Wie bereits in der vergangenen Woche berichtet, hat ein US-Gericht entschieden, dass Apple Entwickler nicht länger daran hindern darf, auf alternative Kaufoptionen außerhalb ihrer Apps hinzuweisen.

After nearly 10 years, Spotify can now show pricing + direct purchase links in our app for U.S. users. This is a huge win for consumer choice and tech innovation. At Spotify, we’ve always believed an open internet is a much better internet – so we couldn’t be happier to see this… https://t.co/ci99egO1gv

— Daniel Ek (@eldsjal) May 2, 2025