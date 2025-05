Meross bringt ersten Matter-Schalter für Rollläden auf den Markt

Mit dem MRS105 stellt Meross nach eigenen Angaben den ersten Matter-kompatiblen Rolladenschalter vor. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die ihre Rollläden in ein modernes Smart-Home-Setup integrieren möchten.

Der Schalter verarbeitet Steuerbefehle vollständig lokal – eine Verbindung zur Cloud ist nicht notwendig. Auch eine herstellereigene App entfällt, die Einrichtung erfolgt ausschließlich über den standardisierten Matter-QR-Code.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein Matter-fähiges Smart-Home-Hub wie etwa ein HomePod mini, ein Echo-Gerät von Amazon oder Googles Nest Hub. Zudem muss am Installationsort ein Neutralleiter vorhanden sein und das Heimnetzwerk auf 2,4 GHz funken. Laut Hersteller ist das Gerät CE- und TÜV-zertifiziert und kommt in einem feuerfesten Gehäuse mit 55×55 mm Innen- und 80×80 mm Außenmaß.

Flexible Steuerung per Sprache, Zeit oder Sensor

Neben der einfachen Montage verspricht Meross eine breite Auswahl an Steuerungsmöglichkeiten. So lassen sich Rollläden nicht nur manuell, sondern auch zeitgesteuert, prozentgenau oder in Abhängigkeit von Temperaturwerten automatisieren. Ein Beispiel: Bei sommerlicher Hitze ab 30 Grad Celsius schließen sich die Rollläden automatisch zur Hälfte, um das Aufheizen der Räume zu verhindern. Umgekehrt könnten sie im Winter bei Außentemperaturen unter 15 Grad zu 70 Prozent schließen, um Wärmeverluste zu reduzieren.

Darüber hinaus unterstützt das System Szenen- und Gruppensteuerung, etwa um mehrere Fensterläden zentral zu öffnen oder zu schließen. Kompatibel ist der MRS105 mit Plattformen wie Apple Home, Alexa, Google Home und SmartThings. Die Verbindung gelingt über lokale WLAN-Verbindungen auch dann, wenn kein Internetzugang besteht.

Der MRS105 wird zum Start für 28,99 Euro angeboten und ist sowohl auf der Herstellerwebsite als auch bei Amazon erhältlich.