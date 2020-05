iOS 14: Systeminfos stammen von Schwarzmarkt-iPhone

Seit mehreren Monaten geistern bruchstückhafte Informationen über die wahrscheinlichen Kapazitäten des nächsten iPhone-Betriebssystems durch das Netz.

Die iOS 14-Fundstücke, die bislang bekannt wurden – etwa die Gobi-App, neue Trainings-Videos oder der Homescreen mit Listenansicht – sind äußerst vage und in der Berichterstattung häufig mit Spekulationen angereichert bzw. offensichtlich extrapoliert.

Finally downloaded the internal build of iOS 14 on my Mac, I am currently analyzing it and I found references to iPhone 12 and the A14 chip #apple #appleinternal #ios #ios14 #iphone #iphone12 #a14 pic.twitter.com/ncRrZPSa6G

