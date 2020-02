Apple-interne Testversion liefert Mini-Ausblick auf iOS 14

Etwas mehr als drei Monate dauert es noch, bis uns Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC einen ersten offiziellen Blick auf die Funktionen von iOS 14 gewährt. Die Veranstaltung dürfte auch in diesem Jahr traditionell Anfang Juni stattfinden. Einen sehr frühen Blick auf einen Teil der kommenden Funktionen können wir allerdings jetzt schon erhaschen. Offenbar hat ein iPhone mit einer Apple-internen Vorabversion von iOS 14 den Weg in die „Freiheit“ gefunden – das Gerät hat dem Vernehmen nach für zwei Bitcoin (aktuell rund 18.000 Euro) den Besitzer gewechselt.

Erste Häppchen hat der für seine Vorabveröffentlichungen bekannte Designer Ben Geskin in Kooperation mit der Webseite 91mobiles bereit gestellt. Konkret sind hier Details zu den voraussichtlich mit iOS 14 kommenden Multitasking-Funktionen für das iPhone zu sehen. Demnach wird auf dem iPhone eine an iPadOS orientierte Ansicht zur Verfügung stehen, auf der sich bis zu vier Apps mit einer Vorschau anzeigen lassen. Ob darüber hinaus dann beispielsweise im Querformat auch eine Split-Screen-Darstellung mit zwei Apps gleichzeitig zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten.

Die im Video gezeigte Ansicht findet sich zwar auch schon in iOS 13 versteckt, ist hier allerdings nicht aktiviert. In der auf besagtem iPhone installierten Vorabversion von iOS 14 ist dies allerdings der Fall. In den Einstellungen des Geräts kann man für die hier verwendete Darstellung zwischen drei verschiedenen Varianten wählen.

Auch wenn die bislang veröffentlichten Details noch keinesfalls weltbewegend sind, so halten die Geschichte um das dahinter stehende iPhone sowie das damit verbundene Potenzial hinsichtlich weiterer Veröffentlichungen die Geschichte auf jeden Fall spannend.