unc0ver: Neues Jailbreak-Werkzeug knackt fast alle Geräte

Überraschende Neuigkeiten aus der zwischenzeitlich sehr ruhigen Jailbreal-Community. Unter dem Codewort unc0ver wurde in der Nacht zum Sonntag eine neue Jailbreak-Lösung veröffentlicht, die alle iPhone- und iPad-Modelle mit Betriebssystem-Versionen zwischen iOS 11 und der erst am Donnerstag veröffentlichte iOS-Version 13.5 von Apples System-Restriktionen befreien soll.

#unc0ver v5.0.0 will be the first 0day jailbreak released since iOS 8!

Every other jailbreak released since iOS 9 used 1day exploits that were either patched in the next beta version or the hardware.

This will be a big milestone for jailbreaking.

— Pwn20wnd (@Pwn20wnd) May 23, 2020