Google prescht vor: Alternative App-Bezahlungen werden eingeführt

Anwender sollen sich nach dem Start neu geladener Anwendung dann frei entscheiden können, ob diese die angebotenen In-App-Käufe und Abonnements per Kreditkarte als direkte Zahlung an den App-Anbieter begleichen oder weiterhin über Googles Bezahlsystem abwickeln wollen.

Nun hat sich Google mit der Ankündigung eines Pilotprojektes aus dem Wachkoma der beiden App Store Betreiber befreit und prescht mit einer Umstellung der eigenen App-Bezahlungen vor. In Kooperation mit Spotify und anderen App-Store-Teilnehmern will Google für die im hauseigenen Play-Store gelisteten Applikationen jetzt die Integration einer zusätzlichen Bezahlmöglichkeit implementieren.

Die beiden Mega-Konzerne bestimmen in Eigenregie welche Apps in ihre App Stores aufgenommen werden, legen verpflichtende Umsatzbeteiligungen nach Lust und Laune fest und kontrollieren so effektiv welche Anwendungen am Markt bestehen und welche keine Chance auf Erfolg haben.

In mehreren Ländern Europas, Asiens und in den USA setzen sich regionale Marktwächter seit Monaten kritisch mit der nahezu totalen Kontrolle auseinander, die Google und Apple über ihre jeweiligen Software-Kaufhäuser ausüben.

Insert

You are going to send email to