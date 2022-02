EU-Kommissarin: Apple zahlt lieber Strafe als den App Store anzupassen

Die EU-Vizepräsidentin und Kommissarin für Wettbewerb Margrethe Vestager spricht aus, was man bereits über die letzten Wochen hinweg schon vermuten musste. Einige Technologieriesen würden es wohl eher vorziehen, eine Geldstrafe zu bezahlen, als sich an gültige Kartellvorschriften zu halten. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge nannte Vestager in diesem Zusammenhang explizit Apples Streitigkeiten mit den niederländischen Wettbewerbshütern ACM als Beispiel.

Bilder: depositphotos.com / Europäische Kommission

Wir haben bereits an verschiedener Stelle über die in den Niederlanden gegen Apple verhängten Strafzahlungen berichtet. Apple wurde bereits in der fünften Woche in Folge eine Strafzahlung von 5 Millionen Euro auferlegt, weil es den Forderungen niederländischer Verbraucherschützer mit Blick auf die Öffnung des Bezahlsystems im App Store nicht Folge geleistet hat. Für die mittlerweile in den Niederlanden aufgelaufenen Forderungen in Höhe von 25 Millionen Euro müsste der iPhone-Hersteller allerdings gerade mal in die Portokasse greifen, denn allein mit seinen Barreserven könnte das Unternehmen über rund 800 Jahre hinweg weiter für wöchentliche Strafzahlungen in dieser Höhe aufkommen.

An diesem Umstand stört sich die EU-Kommissarin ihren aktuellen Aussagen zufolge massiv. Vestager ließ laut Reuters vernehmen, dass man das Verhalten Apples so auslegen müsse, dass das Unternehmen lieber regelmäßige Geldstrafen zahle, als der Entscheidung der niederländischen Wettbewerbshüter nachzukommen, die Bedingungen für den Zugang Dritter zum App Store anzupassen.

Technikgiganten zahlen lieber Strafe

Die EU-Kommissarin sieht Apple hier keineswegs als Ausnahme. Vielmehr müsse man befürchten, dass es sich hier lediglich um ein Beispiel dafür handle, wie auch andere Konzerne mit einer solchen Situation umgehen würden. Diese könnten zumindest teilweise ebenfalls dazu geneigt sein, auf Zeit zu spielen oder zu versuchen, die Regeln zu umgehen.

In einer Randnotiz macht Reuters zudem auf den erwähnenswerten Umstand aufmerksam, dass sich bislang weder Apple noch die niederländischen Verbraucherschützer dazu geäußert haben, ob die bislang aufgelaufenen Strafzahlungen beglichen wurden. Es sei allerdings davon auszugehen, dass bislang noch kein Geld geflossen ist.