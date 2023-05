Geheimnisverräter überführt: Apple-Gerüchte kosten Schwester den Job

Bei @analyst941 kam die folgende Kombination an: Final Cut Pro erreicht das iPad 2024, Logic Pro landet 2025 auf Apples Tablet. Nachdem das Zahlenpaar über den Twitter-Account des Leakers in der Öffentlichkeit landete, soll Apples Security-Abteilung zugeschlagen haben. Die bei Apple angestellte Schwester und Quelle der Insider-Informationen soll umgehend entlassen worden sein, der Geheimnisverräter selbst erwartet jetzt eine rechtliche Auseinandersetzung mit Apple.

Zum Verhängnis geworden seien ihm die Veröffentlichungstermine der iPad-Versionen von Final Cut Pro und Logic Pro, die Apple bekanntlich am Dienstag-Nachmittag präsentiert hat. Der iPhone-Konzern soll in der Belegschaft zahlreiche Kombinationen unterschiedlicher Freigabe-Termine gestreut haben, um so dem Kontakt des Twitter-Kontos @analyst941 auf die Spur zu kommen.

So soll Apple dem Betreiber des Accounts, der in den vergangenen Wochen mehrfach durch präzise Vorhersagen und detaillierte Gerüchte zu Apples noch unveröffentlichten Produkten aufgefallen war, auf die Spur gekommen sein.

