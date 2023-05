iOS 17: So sollen sich Wallet und Health-App verändern

Das zuvor bereits durch mehrere Insider-Hinweise und Voraussagen zu iOS 17 und watchOS 10 in Erscheinung getretene Twitter-Konto @analyst941 hat am verlängerten Mai-Wochenende erste Skizzen der erwarteten Funktionserweiterungen der nächsten Betriebssystem-Version des iPhones veröffentlicht.

Die Mockups illustrieren erstmals die neugestaltete Health-Applikation des kommenden iPhone-Betriebssystems, zeigen einen ersten Blick auf das überarbeitete Wallet, die Widget-Ansicht der Apple Watch und die Auswahl von Hintergrundbildern unter iOS 17.

Neue Health-Applikation

Apples Health-Applikation, der zentrale Ort auf dem das iPhone Gesundheitsdaten Sport-, Workout- und Bewegungs-Statistiken sichert, soll mit iOS 17 bekanntlich von Grund auf neu gestaltet werden. Ausschlaggebend hierfür dürften Apples Pläne sein, ein kostenpflichtiges Gesundheits- und Wellness-Abonnement einzuführen – ifun.de berichtete:

Die neue Oberfläche der Health-Applikation soll demnach auf eine Startseite mit individuell ausgewählten Favoriten setzen und diese in mehreren Kacheln anbieten. Zur Skizze müsst ihr euch die entsprechenden Graphen, Gesundheitsdaten und aktuellen Messwerte hinzudenken.

Das neue Apple Wallet

Was Apples digitale Briefbörse angeht, soll das Apple Wallet in iOS 17 mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche auftreten, die die Suche in vorhandenen Karten ermöglicht, eine Tableiste mitbringt, Nutzern in den Vereinigten Staaten den Schnellzugriff auf das neue Sparkonto gewährt und in einer neuen Tableiste Funktionen wie die Übersicht der Einzel-Transaktionen stärker in den Mittelpunkt rückt.

Die Wallpaper-Auswahl

Was die Auswahl von Hintergrundbildern unter iOS 17 angeht, soll hier eine neue Ansicht das direkte Sichten von bis zu neun Grafiken auf einen Schlag ermöglichen, die nach Belieben sortiert, ausgewählt und entfernt werden können. In der Einzelansicht sollen diese zudem einfach dupliziert und weitergeleitet werden können.

Widgets für die Apple Watch

Die Apple Watch soll sich nach der Freigabe von watchOS 10 ihrerseits über die Darstellung von Widgets in der App-Übersicht freuen dürfen, die das vom iPhone bekannte System auch auf Apples Computeruhr ablegen sollen.