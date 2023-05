Netatmo: Klimaanlagen-Steuerung mit HomeKit startet

Das knapp 120 Euro teure Infrarot-Modul kann bereits installierte Klimaanlagen und Luft-Wärmepumpen durch das Aussenden Herstellerspezifischer Infrarot-Signale bedienen und ist so in der Lage intelligente Klima-Pläne umzusetzen, die Fernsteuerung des Raumklima zu übernehmen und „dumme“ Klimaanlagen mit den Smart-Home-Systemen mehrerer Anbieter zu verheiraten.

Der vor allem für seine Überwachungskameras und Wetterstationen bekannte Smart-Home-Anbieter Netatmo bereitet den Verkauf seiner neuen Klimaanlagen-Steuerung vor, die sich ab sofort vorbestellen lässt und bereits am Donnerstag in die Auslieferung gehen soll.

