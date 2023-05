iOS 17 soll die Sperrbildschirm-Darstellung beim Navigieren verbessern

Mit iOS 16 hat Apple die sogenannten Live-Aktivitäten eingeführt. Seither präsentiert sich auch Apples Karten-App während der Routenführung mit einer umfassenden Live-Ansicht auf dem Bildschirm eines gesperrten iPhone – viele Nutzer sehen hier aber Verbesserungspotenzial.

Auf Twitter finden sich nun zwei Screenshots, die angeblich die mit iOS 17 kommende überarbeitete Sperrbildschirmansicht der Karten-App zeigen. Auch wenn fraglich ist, ob es tatsächlich so kommt, die hier gezeigte Art und Weise der Sperrbildschirm-Integration von Apple Karten wäre ein ganzes Stück durchdachter und anwenderfreundlicher.

Love it or don’t, Apple doesn’t care – this is the new Maps “Live Activity” for Lock Screen (all iPhones).

– Seamless transition when unlocking.

– View notifications over the map by swiping up as usual.

– shows most Lock Screen elements until unlocked (except widgets afaik). pic.twitter.com/7PUwRUXgVx

— 941 (@analyst941) May 8, 2023