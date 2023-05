Feine, kleine Entwickler: Apple präsentiert „unabhängige“ Studie

Presseveröffentlichungen, wie Apples heutiger Hinweis, dass so genannte „kleine Entwickler“ aus Europa ihren App-Store-Umsatz in den vergangenen zwei Jahren um satte 64 Prozent gesteigert haben sollen, lassen uns immer skeptisch aufhorchen.

The app economy is one of the most innovative marketplaces in the world, thanks in part to the incredible small developers and entrepreneurs creating new and exciting apps. https://t.co/6hFH486LJ6

— Greg Joswiak (@gregjoz) May 11, 2023