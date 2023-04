watchOS 10 soll mit Ordnern für die App-Verwaltung kommen

Wir haben ja bereits gehört, dass das im Herbst anstehende Update auf watchOS 10 vergleichsweise viele Neuerungen für die Apple Watch bringen soll. Die hier eingebetteten Bilder werfen wir mal als Diskussionsgrundlage in die Runde, ungeachtet davon, ob die damit zusammenhängenden Prognosen tatsächlich der Realität entsprechen.

Happy 9:41 AM

I saved the best for last, watchOS will have a redesigned homescreen layout/grid.

heavy details SOON. but it's going to be much easier to use, move, & act more familiar to iOS, including folders.📂

Unsure if it will be a third option or replace grid as default. pic.twitter.com/GuNvcnmIox

— 941 (@analyst941) April 18, 2023