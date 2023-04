iOS 17: Diese 15 Neuerungen sollen uns erwarten

Wie treffsicher die Liste ist, darf bereits in weniger als zwei Monaten beurteilt werden. Am 5. Juni wird Apple das nächste iPhone-Betriebssystem im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz präsentieren.

Im dichten Dampf der Gerüchteküche, in der viele Prognosen und vermeintliche Insider-Informationen um Aufmerksamkeit buhlen, zählen vor allem die Äußerungen von Personen, Online-Konten oder Analysten, die bereits in der Vergangenheit durch treffsichere Vorhersagen auf sich aufmerksam machen konnten.

Insert

You are going to send email to