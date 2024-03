Fehlerkorrekturen: Apple veröffentlicht iOS 17.4.1

Gut zwei Wochen nach der Ausgabe von iOS 17.4 hat Apple heute das erste kleine Punkt-Update nachgeschoben, das sich um Fehlerbehebungen, Performance- und Stabilitätsverbesserungen kümmert. Die Software-Aktualisierung wird allen Anwendern zur sofortigen Installation empfohlen.

EU-Vorgaben und Siri ohne „Hey“

iOS 17.4 wurde am 5. März zum Download bereitgestellt und setzte vor allen die von der Europäischen Union geforderten Anpassungen an die in Europa gültigen Wettbewerbsvorgaben des Gesetzes über digitale Märkte um.

Seitdem können iPhone-Anwender nicht nur einen alternativen Standardbrowser festlegen, sondern auch alternative App-Marktplätze installieren (noch gibt es keine aktiven Marktplätze für Privat-Anwender) und die Sprachassistenz Siri ohne den Zusatz „Hey“ aktivieren.

iOS 17.4 führte auch Fehler ein

Allerdings sorgte iOS 17.4 auch für Probleme. Abonnenten von Apple Music haben seit dem kein Glück mehr beim Versuch, ausgewählte Lieder und Alben aus dem Mobilfunknetz zu laden.

iPhone Anwender, die auf das Barometer ihrer Geräte angewiesen sind, hängen seit der Installation von iOS 17.4 ebenfalls in der Luft.

Neue Berechtigungsabfragen haben vielen Barometer-Apps den Zugriff auf die Luftdrucksensoren verwehrt. Hier und da haben einige App-Entwickler mit zwischenzeitlich ausgegebenen Aktualisierungen zwar schon nachgebessert, allerdings ist davon auszugehen, dass Apple hier auch selbst noch mal Hand anlegen muss.

App-Downloads aus dem Web

Was in iOS 17.4.1 offenbar noch nicht implementiert wurde und höchstwahrscheinlich noch bis iOS 17.5 auf sich warten lassen wird, ist die Möglichkeit, ausgesuchte iPhone-Anwendungen direkt von den Webseiten der verantwortlichen Entwickler zu laden.

Apple hatte die neue Funktion überraschend in der vergangenen Woche angekündigt, behält diese aber ausschließlich großen Entwicklungen vor, die jährlich über 1 Million Downloads auf ihre Apps verbuchen können.