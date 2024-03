Neu in Europa: Apps direkt von Entwickler-Webseiten installieren

Apple wird europäischen iPhone-Besitzern zukünftig gestatten, neue iPhone-Applikationen direkt von den Webseiten der verantwortlichen Entwickler zu laden und auf ihren Geräten zu installieren. Die neue Option soll App-Entwicklern innerhalb der Europäischen Union mehr Flexibilität bei der Distribution ihrer Anwendungen bieten und soll noch während des Frühjahrs verfügbar gemacht werden.

Per iOS-Update im Frühjahr

App-Entwickler in der Europäischen Union werden so die Möglichkeit erhalten, ihre Anwendungen nicht nur über Apples App Store und über die App-Marktplätze von Drittanbietern bereitzustellen, sondern werden diese auch direkt zum Download zur Verfügung stellen können. Werden ihre Apps also fast genau so anbieten können, wie wir dies von Mac-Anwendungen seit mehreren Jahrzehnten kennen.

Laut Apple soll die neue Option später im Frühjahr im Rahmen eines iOS-Updates unter der Überschrift „Web Distribution“ zur Verfügung gestellt werden. Die Web Distribution wird es autorisierten Entwicklern erlauben, ihre iPhone-Apps direkt von der eigenen Website an EU-Nutzer zu vertreiben.

Apple plant, der Entwickler-Community dafür den Zugang zu neuen Programmierschnittstellen zu gewähren, die es erleichtern sollen, Apps über das Web zu verteilen. Details zu der neuen Option hat Apple auf der folgenden Sonderseite zusammengefasst:

Option nur für große Entwickler

Demnach müssen sich Entwickler darum bewerben, von der neuen „Web Distribution“ Gebrauch machen zu können, müssen seit mindestens zwei Jahren im App Store aktiv sein und eine App verteilen, die mehr als eine Million jährliche Installationen innerhalb der Europäischen Union auf sich vereinen kann.

Auch beim Vertrieb über die eigene Webseite veranschlagt Apple die neue „Core Technology Fee“ in Höhe von 0,50 Euro. Diese wird nach der ersten Million App-Installationen für jeden weiteren App-Download fällig, der innerhalb des laufenden Kalenderjahrs getätigt wird.