Apple Music: Songs lassen sich nicht übers Mobilfunknetz laden

Wenn ihr in Apple Music Probleme mit dem Download von Titeln für die Offline-Nutzung habt, seid ihr nicht alleine. Ein Leser schreibt uns, dass der Fehler seit dem Update auf iOS 17.4 vorliegt. Diesen direkten Zusammenhang können wir nicht überprüfen, allerdings lässt sich grundsätzlich bestätigten, dass es hier aktuell zu Problemen kommt.

Wie es scheint, sind dabei ausschließlich Downloads betroffen, die über das Mobilfunknetz durchgeführt werden. Ganz egal, ob man einen einzelnen Song oder eine komplette Wiedergabeliste lokal auf dem iPhone speichern will, nach dem Antippen der Download-Taste tut sich in der Regel nichts, außer dass die kreisförmige Ladeanimation angezeigt wird. Nur einmal haben wir es geschafft, nach mehrfachen Abbrüchen einen einzelnen Titel zu laden – wie und warum, konnten wir leider nicht reproduzieren.

Sobald man eine WLAN-Verbindung hat, ist der Spuk vorbei und die Songs und Wiedergabelisten lassen sich schnell und zuverlässig für die Offline-Nutzung speichern.

Alle Einstellungen stimmen

Es liegt zumindest nahe, dass das Problem auch mit den für den Download über das Mobilfunknetz (hier übrigens das Netz der Telekom) nötigen Systemvorgaben zusammenhängen könnte. In den iOS-Einstellungen für die Musik-App müssen die Downloads über das Mobilfunknetz zuvor genehmigt werden, der Schalter „Mobile Daten“ befindet sich hier ganz oben direkt unter „Siri & Suchen“ und den Vorgaben für die Mitteilungen.

Beim Herumspielen mit dieser Option konnten wir allerdings keine Besserung erreichen, sondern haben im Gegenteil dafür gesorgt, dass der Download-Pfeil für Songs und Wiedergabelisten komplett verschwindet.

Apple muss wohl nachbessern

Feedback und hilfreiche Tipps von euch sind willkommen, insbesondere wäre interessant, ob die Problematik nur einzelne Mobilfunkanbieter betrifft. Aktuell sieht es aber so aus, als müsse Apple auch an dieser Stelle per Softwareupdate nachbessern. Die zuletzt von Apple veröffentlichten Updates weisen überraschend viele Unzulänglichkeiten auf, gestern erst haben wir über die Probleme mit der Barometerfunktion beim iPhone und und HDMI-CEC bei Apple TV berichtet.