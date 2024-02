Siri ohne „Hey“: AirPods Pro 2 als einzige Ohrhörer unterstützt

Mit iOS 17.4 ist es auch in Deutschland möglich, die Apple-Sprachassistentin alternativ zum altgewohnten „Hey Siri“ durch das verkürzte Kommando „Siri“ zu aktivieren. Wir haben über diese Änderung schon mehrfach berichtet, wollen allerdings nochmal auf eine gravierende Einschränkung hinweisen: Wenn ihr dabei AirPods verwenden wollt, benötigt ihr zwingend die AirPods Pro der zweiten Generation.

Apple weist auf seiner amerikanischen Webseite und dort im Kleingedruckten zu den Neuerungen von iOS 17 auf diesen Umstand hin: „Available in English (Australia, Canada, United Kingdom, U.S.) on iPhone and on AirPods Pro (2nd generation“. In englischsprachigen Ländern wurde die Möglichkeit, nur „Hey“ anstelle von „Hey Siri“ zu verwenden bereits mit iOS 17 eingeführt. Hier liefert Apple die Option nun mit iOS 17.4 nach.

Für Verwirrung hat auch bei uns die Tatsache gesorgt, dass Apple im hauseigenen Support-Bereich unter der Überschrift „Siri auf allen Apple-Geräten verwenden“ nur auf die regionale Einschränkung hinweist, sich die Informationen ansonsten aber lesen, als wäre die Siri-Aktivierung ohne „Hey“ auch mit der ersten Generation der AirPods Pro und den AirPods Max möglich:

Wenn du AirPods Pro, AirPods Max oder AirPods (2. Generation oder neuer) trägst, sage „Siri“ oder „Hey Siri“ und dann sofort, was du möchtest.

H2-Chip bislang nur in den AirPods Pro 2

Die Beschränkung ausschließlich auf die AirPods Pro der zweiten Generation ist allerdings zumindest aus technischer Hinsicht nachvollziehbar und daher wohl auch weiterhin korrekt. Die AirPods Pro 2 sind derzeit das einzige AirPods-Modell, das mit einem H2-Prozessor von Apple ausgestattet ist. In allen vorangegangenen Modellen, auch in den AirPods Max oder den noch vergleichsweise neuen AirPods der dritten Generation findet noch Apples Vorläufer-Chip vom Typ H1 Verwendung, der wohl mit der hierfür benötigen Leistung nicht Schritt halten kann.

Der Aufwand, die gewünschte Aktivierung durch ein schlichtes „Siri“ anstelle von „Hey Siri“ zuverlässig zu erkennen, dürfte in der Tat ein ganzes Stück größer sein, als dies bislang beim Aufruf von Siri der Fall war.