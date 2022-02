Außerhalb des App Stores gekauft? Apple will 27% vom Umsatz

Die reduzierte Umsatzbeteiligung dürfte für die betroffenen Entwickler unterm Strich teurer sein, als die Transaktionen weiterhin über Apple abzuwickeln. Müssten alternative Zahlungsmöglichkeiten zum einen erst noch in die Apps implementiert werden, zum anderen verlangen auch PayPal und Co. ein Stück vom Kuchen.

Insert

You are going to send email to