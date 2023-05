WhatsApp: Umfragen und Bildunterschriften werden ausgebaut

Was die Bildunterschriften von Medieninhalten angeht, werden diese beim Weiterleiten in neue Konversationen nun als eigenständige einheit behandelt und können mitgeschickt, neu geschrieben oder auch entfernt werden. Darüber hinaus lassen sich die Bildunterschriften jetzt auch für Dokumente erstellen und ergänzen verschickte Dateien so schnell um den nötigen Kontext.

In den zwei Monaten zuvor hatte WhatsApp den Umgang mit selbstlöschende Nachrichten überarbeitet , die Gruppenfunktionen ausgebaut , drei neue Sicherheitsfunktionen eingeführt , die Bezahlfunktion in neuen Regionen bereitgestellt und Sprachnachrichten im Status zugelassen .

Insert

You are going to send email to