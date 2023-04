WhatsApp führt drei neue Sicherheitsfunktionen ein

Genaue Termin, wann exakt die jetzt angekündigten Sicherheitsfunktionen für Nutzer in Deutschland ausgerollt werden, haben die Verantwortlichen bei WhatsApp leider nicht genannt. Die Zeit bis zur Bereitstellung der drei neuen Funktionen empfiehlt Meta allerdings damit zu verbringen, sowohl die Verifizierung in zwei Schritten als auch die Nutzung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups zu aktivieren.

Den Kontoschutz beim Einsatz neuer Geräte will WhatsApp mit einer simplen Abfrage an bereits bekannte Endgeräte realisieren. Sobald ein neues Gerät auf einen vorhandenen WhatsApp-Account zugreift, muss dessen Besitzer diesen Zugriff auf einem bereits mit dem Konto verbundenen Altgerät bestätigen.

WhatsApp, der beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland hat die Einführung neuer Sicherheitsfunktionen angekündigt. Wie die Verantwortlichen des Facebook-Mutterkonzerns Meta im Blog ihres Messengers erklären , sollen in den kommenden Monaten drei neue Funktionen für alle Nutzer ausgerollt werden: Ein Kontoschutz beim Einsatz neuer Geräte. Eine Geräte-Verifizierung für Mobilgeräte. Und automatische Sicherheitscode.

