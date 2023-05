AirTags: 4er-Pack zum besten Preis des Jahres erhältlich

Entsprechend attraktiv fällt der Preisverfall zu Beginn der 19. Kalenderwoche aus. So lässt sich der 4er-Pack AirTags momentan für nur 107,85 Euro bei Amazon bestellen . Dies ist der beste Verkaufspreis im laufenden Jahr. Auch konkurrierende Händler wie Galaxus, Otto und Co. bieten die Tracker momentan ebenfalls zu Verkaufspreisen zwischen 108 und 110 Euro an.

Insert

You are going to send email to