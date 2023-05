App-Geheimtipp CouchTimes: Freier Serien-Tracker ohne Ballast

Der in Frankfurt am Main ansässige App-Entwickler Jan Früchtl ist eigentlich als Designer bei der Verkaufsplattform Shopify angestellt – eine Vollbeschäftigung die zumindest teilweise erklärt, warum zwischen der ersten Idee für CouchTimes und der jetzt veröffentlichten Version 1.0 der iPhone-App mehrere Jahre ins Land gestrichen sind.

Seit 2014 in der Mache

CouchTimes ist das Hobbyprojekt Früchtls und seit dem Jahr 2014 in der Mache. Jetzt steht der Serien-Tracker zum kostenfreien Download im App Store bereit und sollte allen hier mitlesenden Serien-Fans einen Testlauf wert sein.

Die App dient in erster Linie dazu die TV-Serien im Blick zu behalten, die euch gerade besonders interessieren. Entworfen als moderne Swift-Applikation, wird CouchTimes als kostenloser Download angeboten, der keinen Account-Zwang besitzt, keine Werbebanner anzeigt und keine Daten sammelt.

Mit der App wollte Früchtl in erster Linie seinen Wunsch nach einem brauchbaren Serien-Tracker befriedigen und diesen so gut wie möglich mit den von Apple angebotenen System-Funktionen kombinieren. So synchronisiert CouchTimes eure Serienauswahl über Apples iCloud mit all euren Geräten, bietet Verfügbarkeits-Informationen für ausgewählte Shows an und setzt auf einen einfachen hierarchischen Aufbau.

Mit iCloud-Sync, ohne Account und ohne Werbung

Anwender pflegen in CouchTimes eine Mediathek, in der sich die persönlich favorisierten Shows ablegen lassen. In der Watchlist behält die App euren Serienfortschritt im Blick. Ein besonderer Bereich für Favoriten sichert eure absoluten Lieblinge. Ins Archiv wandern all jene Shows die bereits konsumiert oder auch abgebrochen wurden.

Die immer verfügbare Suchfunktion greift auf die freie TV-Datenbank TMDB zu und gestattet jederzeit das hinzufügen neuer Serien.

Entwickler Früchtl schließt nicht aus, dass künftige Versionen eventuell erweiterte Funktionen per In-App-Kauf anbieten werden, der aktuelle Funktionsumfang lässt sich jedoch vollkommen risikofrei und gänzlich ohne Bezahlung nutzen – und daran soll sich auch zukünftig nichts ändern.