WhatsApp-Nutzer können selbstlöschende Nachrichten künftig aufbewahren

WhatsApp hat die Funktionserweiterung heute in seinem Hausblog angekündigt, macht allerdings keinerlei konkrete Angaben zum Zeitpunkt der Bereitstellung auf iOS und Android. Es ist lediglich die Rede davon, dass die Funktion „Im Chat behalten“ in den kommenden Wochen weltweit verfügbar sein wird.

WhatsApp integriert die Funktion „Im Chat behalten“ so, dass man eine einzelne Nachricht mit einem Lesezeichen versehen und auf diese Weise als „bitte behalten“ markieren kann. Ob das allerdings tatsächlich funktioniert, entscheidet letztendlich der Verfasser des entsprechenden Beitrags. Dieser wird nämlich damit zusammenhängend automatisch benachrichtigt und kann dann entscheiden, ob die Person die Nachricht behalten darf. Lehnt man dergleichen ab, so wird der entsprechende Beitrag wie geplant automatisch gelöscht und kann zudem auch von niemand anders gespeichert werden.

