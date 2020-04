Werbung im App Store: Apple bereitet Ausbau vor

Warum sich der App Store nicht mehr am Rechner durchsuchen und auf Neuvorstellungen überprüfen lässt? Damit kein Weg an den „Search Ads“ genannten Banner-Anzeigen vorbei führt, die Apple seit August 2008 auch in Deutschland über den Ergebnissen jeder App Store-Suche einblendet.

Neue Sprachregelungen lassen mehr Spielraum

Davon gehen zumindest die Zyniker aus, die gerne auch an Apples Einstellung der über Jahre hinweg ausgeschütteten Link-Provisionen erinnern. Dies führte zu einem Sterben von Blogs und Beobachtungsportalen, die sich ausschließlich mit App-Neuvorstellungen auseinandersetzten und zu noch mehr Augenpaaren, denen die App Store-Werbeanzeigen vorgehalten werden konnten.

Anzeigen, die offenbar kurz vor einem Ausbau stehen. Diesen Schluss lassen die von Apple überarbeiteten „Apple Search Ads – Terms of Service“ zu, die zum 26. April in Kraft treten werden.

Statt den „Search Ads“ wie bisher auf den Kragen zugeschnitten zu sein, sind die neuen Richtlinien jetzt deutlich offener formuliert und sprechen unspezifisch von „Diensten“. Beispiel gefällig?

Hieß es in der Einleitung der Richtlinien bislang:

[…] je nach Standort des App Stores, der Ihre Anzeigeninhalte mit Search Ads ausliefert […]

hat Apple die selbe Passage nun wie folgt umformuliert:

[…] je nach Standort des App Stores, der Ihre Anzeigeninhalte über die Dienste bereitgestellt werden […]

Hier könnt ihr den gesamten Text im Direktvergleich mit der vorherigen Version sichten.

Apple öffnet damit die Tore für weitere Anzeige-Bereiche, werbende Push-Meldungen – hier wurde ja erst kürzlich gelockert – und zusätzliche Banner-Plätze an anderen Stellen der unterschiedlichen Betriebssystem.

Ein Fundstück, das wir auf den Berg zu den anderen Veränderungen legen, denen wir unter der Überschrift „Firmen- und Kundeninteressen driften auseinander“ bereits hier einen Artikel gegönnt haben.



Der Platz für „echte Suchergebnisse“ fehlt schon länger

Zum Nachlesen: