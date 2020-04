Keep in Touch: Neue Facebook-App für die Apple Watch

In zurückliegenden Jahren hätte das soziale Netzwerk Facebook die gegenwärtige Corona-Ausnahmesituation wahrscheinlich dafür genutzt, um auf die eigenen Kernbereiche aufmerksam zu machen und sich als Hort sozialer Nähe und Wärme (trotz räumlicher Trennung) zu produzieren.

Nach zahlreichen Datenschutz-Pannen, einem zu weiten Teilen verspielten Grundvertrauen und einem auf Marketing-Botschaften statt auf soziale Kontakte optimierten Feed, hält sich der Zuckerberg-Konzern – von zwei allgemeinen Pressemitteilungen zum Coronavirus abgesehen – derzeit jedoch merklich zurück.

Aktiv scheint lediglich das NPE-Team, Facebooks experimentelle Abteilung, die erst in der vergangenen Woche die neue Tuned-App für Paare zum Download freigegeben hat.

Nun bietet das NPE-Team in ausgewählten Märkten die neue Apple Watch-Anwendung Kit an, die es Anwendern einfacher machen soll „in Kontakt zu bleiben“. Die hierzulande noch nicht erhältliche App für das Handgelenk gestattet das Senden von persönlichen Nachrichten an Messenger-Kontakte.

Neben Kurz-Diktaten lassen sich Audionachrichten, Emojis, Locations und gekritzelte Eingaben teilen:

Kit macht es Ihnen leicht, von Ihrer Uhr aus in Kontakt zu bleiben. Alles, was Sie brauchen, um eine Nachricht zu verfassen, ist nur einen Fingertipp entfernt. Sie müssen sich nicht mehr mühsam durch einen winzigen Bildschirm navigieren, um die richtige Option zu finden. Um zu beginnen, scannen Sie einfach den QR-Code auf Ihrer Uhr und wählen einen Kontakt aus. Mit einem Fingertipp können Sie eine Sprachnachricht, Ihren Standort oder ein Emoji senden. Sie haben auch einfachen Zugang zu Sprache-zu-Text. Wir hoffen, dass Ihnen das Kit dabei hilft, mit den für Sie wichtigsten Personen in Kontakt zu bleiben – ohne ständig zum Telefon greifen zu müssen.

Wann bzw. ob Kit auch hierzulande erhältlich sein wird, ist aktuell noch unklar.